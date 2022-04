Wielkanocne menu od Kohersen￼

W te święta Wielkanocy, zaskocz swoich bliskich zupełnie nowymi, wyśmienitymi przepisami. W ich przygotowaniu pomogą ci naczynia Kohersen, dzięki którym przygotujesz je szybciej, łatwiej i z zachowaniem wszystkich wartości odżywczych.

Wielkanocne śniadanie to jeden z najważniejszych posiłków w roku – w jego trakcie, spotykamy się z najbliższymi, by wspólnie kosztować tradycyjne potrawy. W tym roku, Kohersen proponuje nam połączenie tradycyjnych składników z nowatorskimi przepisami, które na pewno zachwycą członków naszej rodziny.

Jajka to jeden z podstawowych produktów na wielkanocnym stole. Zamiast z majonezem, możemy podać je w formie faszerowanej. Zaczynamy od ugotowania jajek na twardo. Obieramy je ze skorupek, kroimy każde na pół i wyjmujemy żółtka. W niewielkiej ilości wody gotujemy liście szpinaku z dodatkiem odrobiny masła, po czym odsączamy je i blendujemy z żółtkami, czosnkiem, posiekaną bazylią, startym parmezanem, solą i pieprzem. By pasta zachowała wszystkie wartości odżywcze, warto użyć blendera próżniowego Kohersen. Urządzenie to sieka, blenduje i mieli, jednocześnie ograniczając możliwość rozwoju mikroorganizmów. Blendowanie w próżni pozwala zachować potrawom oryginalny kolor, dlatego jajka ze szpinakiem będą cieszyć nie tylko podniebienie, ale też oko. By wyglądały jeszcze efektowniej, każdą napełnioną połówkę jajka dekorujemy listkiem bazylii.

Kolejnym wielkanocnym klasykiem jest biała kiełbasa. Jej przyrządzenie nie wymaga zaawansowanych umiejętności kulinarnych: surową białą kiełbasę należy umyć, osuszyć, a jej końce zawinąć nitką. Na rozgrzanym oleju smażymy kiełbasę w całości, spiralnie zwiniętą, aż się lekko zarumieni. Przed podaniem posypujemy ją majerankiem. Potrawę łatwo przypalić, dlatego warto zadbać o to, by przygotować ją na odpowiednim sprzęcie. Naczynia Kohersen równomiernie rozprowadzają ciepło, co jest zasługą szeregu autorskich technologii: trójwarstwowej konstrukcji stal nierdzewna – aluminium – stal nierdzewna, oraz powierzchni czynnej patelni o strukturze plastra miodu. Są one także wolne od szkodliwych komponentów PFOA oraz PFOS, dzięki czemu zapewniają zdrowe gotowanie.

Wielkanoc nie byłaby kompletna bez słodkich niespodzianek, w tym mazurków. Ciasto zagniatamy ze szklanki mąki, 100 g masła i 2 żółtek wymieszanych z 2 łyżkami cukru. Całość następnie pozostawiamy do schłodzenia w lodówce na pół godziny. Chłodne ciasto rozwałkowujemy, układamy na blasze i pieczemy 15 minut w piekarniku w temperaturze 220 stopni. Smak mazurka zależy od tego, czym go udekorujemy. Może być to płynna czekolada, kajmak albo domowa konfitura.

Tę ostatnią dość łatwo przygotować. Potrzebujemy kilka jabłek i dwie pomarańcze, obrane ze skórki. Składniki te należy najpierw poszatkować. Pomoże nam w tym Nutri Blender Kohersen z funkcją siekania. Ponieważ nadaje się on do twardych składników, do smaku możemy dorzucić również kilka orzechów włoskich. Tak przygotowane owoce, mieszamy z kilkoma łyżeczkami cukru i smażymy na patelni, aż będą szkliste, cały czas mieszając. Bez obaw możemy używać do tego łyżki, gdyż powłoka stosowana w naczyniach Kohersen zabezpiecza patelnię przed zarysowaniem i jest odporna na ścieranie. Po usmażeniu, ciepłą konfiturę rozprowadzamy na upieczonym uprzednio kruchym cieście. Smacznego!