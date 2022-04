Headset AR/VR od Apple dopiero w przyszłym roku￼

Temat headsetu rzeczywistości mieszanej od Apple przewija się w mediach już od wielu lat. Urządzenie było wielokrotnie zapowiadane poprzez mniej i bardziej oficjalne źródła, ale na chwilę obecną, data jego premiery wciąż pozostaje tajemnicą. Jak wskazują najnowsze przecieki, sprzęt może ukazać się dopiero w przyszłym roku.

Informacje na temat headsetu AR/VR, pochodzą z raportu opublikowanego przez organizację Haitong International Securities. Zgodnie z doniesieniami, urządzenie, którego premiera była początkowo szacowana na koniec 2022 roku, pojawi się na półkach z lekkim opóźnieniem. Raport twierdzi, że sprzęt trafi do klientów w pierwszym kwartale 2023 roku.

Analitycy wymieniają również kilka kluczowych szczegółów na temat headsetu. Urządzenie zostanie wyposażone w dedykowany czip, opracowany przez Apple specjalnie na potrzeby tego modelu. Towarzyszyć mu będzie ponad 10 czujników, w tym kamery śledzące ruchy użytkownika, oraz pozwalające mu obserwować jego otoczenie – to niezbędne przy zastosowaniach rzeczywistości rozszerzonej. Raport przewiduje ponadto, że tylko w pierwszym roku, sprzęt trafi do od 1 do 1,5 mln osób na całym świecie.

Dane przedstawione przez analityków z Haitong International Securities pokrywają się z raportami agencji informacyjnej Bloomberg, wskazującymi, że headset VR/AR od Apple pojawi się na rynku pomiędzy jesienią 2022 roku a latem 2023. Niewykluczone, że firma z Cupertino zaprezentuje go jeszcze przed końcem roku, z zastrzeżeniem, że sprzedaż rozpocznie się dopiero za kilka miesięcy – podobnie wyglądała premiera Apple Watcha czy pierwszego HomePoda.