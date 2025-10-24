Ad image
Jeden z najgłośniejszych horrorów sezonu już w HBO Max

Zniknięcia – odkryj, co czai się w ciemności

Hipnotyzujący klimat, niepokojąca tajemnica i gwiazdorska obsada. Film Zniknięcia, najnowsze dzieło twórcy Barbarzyńców, od dziś dostępny jest w serwisie HBO Max.

W reżyserii Zacha Creggera, Zniknięcia przenoszą widzów do małego amerykańskiego miasteczka, gdzie w tajemniczych okolicznościach znika niemal cała klasa szkolna – tej samej nocy, o dokładnie tej samej godzinie. Wraz z rodzicami i mieszkańcami próbujemy odkryć, co kryje się za tą przerażającą serią zniknięć – i czy odpowiedź okaże się bardziej ludzka, czy nadprzyrodzona.

W filmie występują Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Benedict Wong, Cary Christopher i Amy Madigan. Cregger – reżyser, scenarzysta i producent – stworzył produkcję, o której mówi się, że redefiniuje współczesny horror. Za zdjęcia odpowiada Larkin Seiple (Everything Everywhere All at Once), a muzykę skomponowali Ryan i Hays Holladay.

Film można oglądać wyłącznie w HBO Max od 24 października, a telewizyjna premiera w HBO odbędzie się 2 listopada o godz. 20:00.

Autor:Michał Lis
Dobry duch i woda na młyn naszej redakcji. Pilnuje terminów, buduje treści i tworzy layout magazynu. Czasami też znajduje czas na filiżankę kawy, bez której nie wyobraża sobie życia.
