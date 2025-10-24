Kredki, które zapisują wspomnienia – Sandisk i Crayola prezentują kolorowe pamięci USB-C

Kreatywność wchodzi na nowy poziom. Sandisk połączył siły z kultową marką Crayola, tworząc SANDISK Crayola USB-C Flash Drive – pierwszą oficjalnie licencjonowaną pamięć USB w kształcie kredki. Efekt? Połączenie nostalgii, designu i technologii, które sprawia, że przechowywanie danych staje się przyjemnością.

Nowe pamięci USB-C SANDISK Crayola to kolorowe, praktyczne i zabawne gadżety stworzone z myślą o uczniach, rodzicach i twórcach w każdym wieku. Dostępne w czterech energetycznych barwach – Mango Tango, Cerulean Blue, Electric Lime i Vivid Violet – łączą dziecięcą radość z nowoczesną funkcjonalnością. Pojemność do 256 GB pozwala zachować prace plastyczne, szkolne projekty, zdjęcia, filmy czy muzykę – wszystko to, co stanowi zapis codziennej kreatywności.

Crayola od ponad 120 lat inspiruje artystów i młodych twórców, a jej współpraca z Sandiskiem to idealny mariaż nostalgii i innowacji. Pamięci w kształcie kredki zachwycają nie tylko designem, ale i detalami – po podłączeniu do komputera urządzenie otrzymuje charakterystyczną ikonę Crayoli, a dzięki aplikacji Sandisk Memory Zoneużytkownicy mogą łatwo zarządzać plikami i tworzyć kopie zapasowe.

– Kreatywność przybiera różne formy, a naszym zadaniem jest chronić ją i ułatwiać dzielenie się jej efektami – mówi Philippe Willams, dyrektor ds. partnerstw strategicznych w Sandisk. – Współpraca z Crayolą łączy nasze doświadczenie w przechowywaniu danych z marką, która od pokoleń inspiruje twórców.

Każdy użytkownik pamięci otrzyma 3-miesięczny dostęp do aplikacji Crayola Create & Play oraz Thinking Sheets, oferujących interaktywne zabawy rozwijające wyobraźnię i ekspresję artystyczną.

SANDISK Crayola USB-C Flash Drive są już dostępne na stronie shop.sandisk.com oraz w wybranych sklepach na całym świecie (ceny: 64 GB – 68 PLN, 128 GB – 91 PLN, 256 GB – 132 PLN).