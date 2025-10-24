Podczas transmisji z okazji Dnia Fallouta Bethesda Game Studios odsłoniła serię zapowiedzi, które zelektryzowały społeczność postapokaliptycznych wędrowców.

Fallout 4 Anniversary Edition – klasyk z nowym życiem

Z okazji 10. rocznicy jednej z najważniejszych odsłon serii, Fallout 4 Anniversary Edition trafi do sprzedaży 10 listopada 2025 roku. W pakiecie znajdziemy sześć oficjalnych dodatków i ponad 150 elementów z Klubu Twórczości. Nowością będą „dzieła” – system autorskich kreacji, które gracze odkryją dzięki nowemu menu, ułatwiającemu przeglądanie i pobieranie zawartości na PC i konsolach. Edycja pojawi się na Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PS4, Steam i PC, a w 2026 roku również na Nintendo Switch 2.

Fallout: New Vegas świętuje 15 lat

RPG, który do dziś ma status kultowego, obchodzi swoje 15-lecie. Z tej okazji Bethesda przygotowała Fallout: New Vegas 15th Anniversary Bundle, dostępny w przedsprzedaży od 23 października w sklepie Bethesda Gear Store.

W zestawie znajdziemy m.in. figurkę securitrona Victora, karty doktora Mitchella, przypinkę Vault Boya, naszywki RNK i Mojave Express oraz retro-pudełko kolekcjonerskie. Oczywiście nie zabraknie też kodu na Fallout: New Vegas Ultimate Edition na PC – idealny sposób, by powrócić na pustkowia Mojave w pełnym stylu.

Sezony w Fallout Shelter – nowy rozdział dla mobilnych Overseerów

Popularny mobilny tytuł Fallout Shelter wprowadza system sezonów. Każdy z nich zaoferuje oddzielną kryptę z unikalnym motywem, nowymi wyzwaniami i nagrodami inspirowanymi eksperymentami Vault-Tec. To świeży powiew dla gry, która od lat cieszy się niegasnącą popularnością wśród fanów serii.

Fallout 76: Burning Springs – nowe pustkowia, nowe zagrożenia

Już 2 grudnia 2025 do gry trafi aktualizacja Burning Springs, rozszerzająca mapę o pustynny region Ohio. Na graczy czekają nowe wydarzenia publiczne, potyczki z Królami Rdzy i pustynnymi szponami śmierci, a także system łowców nagród, w którym można ścigać ekscentrycznych przestępców.

Wśród nich pojawi się Ghul – postać grana przez Waltona Gogginsa, znanego z serialowej adaptacji Fallouta od Prime Video. Na początku 2026 roku Fallout 76 doczeka się też natywnych wersji na Xbox Series X|S i PlayStation 5, z poprawioną optymalizacją dla starszych konsol.