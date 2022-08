TEST: Sony WH-1000XM5

Od czasu wprowadzenia na rynek słuchawek WH-1000XM3 z aktywną redukcją szumów w 2018 roku i aktualizacji ich do WH-1000XM4 w 2020 roku, Sony jest jednym z liderów w tej dziedzinie. Z WH-1000XM5 celuje w hat-tricka.

Nowy model wykorzystuje Bluetooth 5.2 do łączności bezprzewodowej i zapewnia zgodność z kodekami SBC, AAC i LDAC. To świetnie, ale nie każdy ma smartfon Sony, więc obsługa kodeka aptX byłaby miłym dodatkiem w tej specyfikacji. Gdy cyfrowe pliki audio zaczną docierać do słuchawek, są przekazywane do twoich uszu przez parę przetworników dynamicznych o średnicy 30 mm, wzmocnionych micą. „30 mm” to mało obiecująca liczba w porównaniu z rozmiarami przetworników w niektórych innych konkurencyjnych modelach, ale już po chwili okazuje się, że rozmiar nie ma tutaj znaczenia.

Bardzo pozytywnie należy ocenić barwę generowanych dźwięków. Od góry do dołu są szczegółowe i naturalistyczne – nic nie jest niedopowiedziane ani przesadzone, a w konsekwencji wrażenie spójności jest naprawdę mocne. Niski zakres jest uderzający, ale kontrolowany, górny, jak by to nie brzmiało, grzecznie agresywny, a pomiędzy nimi jest więcej niż wystarczająco drobnych detali, aby wokal brzmiał charakterystycznie.

Scena dźwiękowa generowana przez WH-1000XM5 jest równie przekonująca. Przyzwoicie szeroka i głęboka, a organizacja na najwyższym poziomie – każdy element nagrania dostaje dużo miejsca, w którym może się wyrazić. Jedność przekazu nie odbywa się kosztem separacji, ale umiejętność lokalizowania i izolowania poszczególnych wątków nagrania nie odbywa się kosztem integracji czy zwartości.

Sony zintensyfikowało swoją walkę o pozostanie na szczycie zestawienia topowych słuchawek z aktywną redukcją szumów.

To, co może być delikatną niespodzianką, to to, jak bardzo Sony zintensyfikowało swoją walkę o pozostanie na szczycie zestawienia topowych słuchawek z aktywną redukcją szumów. Ta w WH-1000XM4 była zdecydowanie bardzo dobra, ale z WH 1000XM5 Sony dostarcza parę słuchawek, które radzą sobie z praktycznie każdym dźwiękiem zewnętrznym. W dodatku robi to bez wpływu na jakość dźwięku i wprowadzania uczucia wysokiego ciśnienia do nauszników.

Słuchawki dostosowują się również do okoliczności. XM5 nauczą się (lub można im o tym powiedzieć) o najczęściej odwiedzanych przez ciebie lokacjach i mogą (jeśli chcesz) dostosować się do potrzeb sytuacji.

WH-1000XM5 są w większości zbudowane z tworzywa ABS – co jest przydatne z akustycznego punktu widzenia, a także dobre dla środowiska. Tutaj jest uformowane w gładkie, łagodne dla oka kształty – w czarnym wykończeniu wyglądają dość wyrafinowanie, w alternatywnym ecru nieco bardziej lifestylowo.

Punkty styku nauszników i wnętrza pałąka wykonane są z pokrytej skórą pianki zapamiętującej kształt i są wygodne na dłuższą metę. Jednak pamiętaj, że prędzej czy później nauszniki zwracają ciepło ciała z odpowiednią nawiązką.

Na prawym nauszniku znajduje się pojemnościowa powierzchnia dotykowa, która uzupełnia parę fizycznych elementów sterujących po lewej stronie. Dostępna jest również opcja sterowania głosowego, która dzięki ośmiu mikrofonom okazuje się równie sprawna, jak sterowanie za pomocą powierzchni dotykowej.

Jednak najbardziej wszechstronne sterowanie jest dostępne za pośrednictwem aplikacji sterującej firmy Sony. Tutaj możesz bawić się ustawieniami korektora, dostosować poziomy dźwięku otoczenia, skonfigurować algorytm przestrzenny 360 Reality Audio, sparować XM5 z dwoma urządzeniami jednocześnie i wiele więcej.

Nowe słuchawki nauszne klasy premium od Sony nie są najbardziej ekscytująco wyglądającym modelem na rynku, jednak połączenie wierności brzmienia i ekscytacji, jakie generuje muzyka, która się z nich wydobywa, nadrabiają ten fakt z dodatkową rekompensatą. Dodajmy do tego najwyższej klasy aktywną redukcję szumów, doskonałą ergonomię, konkurencyjną żywotność baterii i nienaganne podejście do ekologii, a okazuje się, że WH-1000XM5 to kolejny sukces produktowy marki w tej kategorii.

