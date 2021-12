HTC VIVE Focus 3 pomaga ratować życie z 4 HELP VR

Wirtualna rzeczywistość to potężne narzędzie nie tylko do zastosowań rozrywkowych – drzemie w niej także ogromny potencjał szkoleniowy i edukacyjny. Wrocławska firma 4 HELP VR stworzyła właśnie autorski kurs pierwszej pomocy, którego nieodłącznym elementem jest headset VIVE Focus 3.

Program Pierwsza Pomoc i BHP od 4 HELP VR to innowacyjne rozwiązanie szkoleniowe. Zestaw składa się z fantoma oraz headsetu VIVE Focus 3 z autorskim oprogramowaniem – po założeniu gogli, osoba przechodząca szkolenie zostanie przeniesiona do fikcyjnego miejsca zdarzenia, gdzie doszło do wypadku, a poszkodowanemu należy udzielić pomocy. Do akcji wkracza wtedy wirtualny asystent, który za pomocą instrukcji głosowych, dźwięków i gestów wskazuje, co należy zrobić w danej sytuacji. Dzięki temu, możemy bezpiecznie przećwiczyć wszystkie techniki w realistycznej symulacji, bez obaw o to, że nasza pomyłka doprowadzi do tragedii.

W ramach kursu 4 HELP VR, uczestnicy opanują najważniejsze techniki z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia, wezwania pomocy, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zastosowania Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego w RKO, pozycji bocznej i monitorowania czynności życiowych oraz postępowania z poszkodowaniem urazowym. Elementy grywalizacji dodatkowo zwiększają zaangażowanie użytkowników i ułatwiają im przyswajanie informacji szybciej niż podczas standardowego kursu.

Jak wskazują badania nad szkoleniami VR, w wirtualnej rzeczywistości uczymy się szybciej, chętniej i skuteczniej, a efekty zostają z nami na dłużej. Ankieta przeprowadzona przez portal lifeliqe.com wskazała, że dzięki nauce w VR 86% studentów poprawiło wyniki testów, a 98% uczestników lepiej zrozumiało trudne tematy. W przypadku tak krytycznego zagadnienia, jakim jest pierwsza pomoc, jest to szczególnie ważne – w końcu wiedza ta może kiedyś ocalić komuś życie.