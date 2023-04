TEST: Apple Mac mini M2 Pro

Wraz z wprowadzeniem nowego komputera Mac mini, firma Apple oficjalnie sprzedaje tylko jeden komputer Mac, który nadal korzysta z układu Intela – Mac Pro. Podczas gdy „niskobudżetowy” Mac mini został ulepszony do procesora M1 nieco ponad dwa lata temu, Apple nadal sprzedawał model oparty na Intelu z 2018 roku jako droższą opcję. Apple zaktualizował teraz model z niższej półki do M2 i zastąpił ten oparty na Intelu nowym M2 Pro.

Model M2 zyskał Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3, a jego cena zaczyna się od 3 499 PLN. To dobry system dla początkujących. Model M2 Pro dodaje dwa porty Thunderbolt 4 (w sumie cztery), aktualizuje port HDMI do wersji 2.1 (przynosząc obsługę 4K przy 240 Hz i 8K przy 60 Hz) i oczywiście ma mocniejszy procesor. Zaczyna się natomiast od 7 499 PLN.

Podstawowa cena daje jednak okrojoną wersję M2 Pro z 10‑rdzeniowym CPU, 16‑rdzeniowym GPU i 16‑rdzeniowym systemem Neural Engine. Aby uzyskać pełny M2 Pro z 12‑rdzeniowym CPU i 19‑rdzeniowym GPU trzeba dopłacić 1 800 PLN.

W podstawie otrzymasz również tylko 512 GB miejsca, a skok do 1 TB oznacza dopłatę aż 1 200 PLN.

Konstrukcja Maca mini nie zmieniła się od dekady i chociaż niekoniecznie go potrzebuje, wprowadzenie różnych wariantów kolorystycznych czy portów z przodu obudowy jak w Macu Studio, byłoby miłym dodatkiem.

Przeskok z Intela na Apple Silicon jest zauważalny, ale szaleństwem byłoby porównanie starego, nieaktualizowanego od czterech lat Intel Mac mini, z jego zamiennikiem. Od tego czasu zmieniło się wszystko, włącznie z narzędziami benchmarkowymi. M2 Pro jest zwyczajnie świetny do naprawdę wysokich obciążeń, a wydajność SSD w zakresie 5-6 GB/s (już od czasów M1) nie daje złudzeń, że to naprawdę szybka maszyna do pracy foto/wideo, renderowania filmów w wysokich rozdzielczościach, pracy 3D i nie tylko. Warto wspomnieć tylko, że M2 Pro w wielu przypadkach nie będzie tak dobry jak M1 Max z jego 32 rdzeniami GPU.

Jeśli jest jakiś problem z tą konfiguracją, to jej cena. 3 499 PLN jest dobrą kwotą za Maca mini dla początkujących. Prawie każdy natomiast, kto rozważa wariant M2 Pro, prawdopodobnie nie będzie chciał modelu za 7 499 PLN, zbliżając się raczej do pełnej opcji wydajnościowej i przynajmniej 1 TB SSD, co kosztuje już 10 499 PLN.

Dla porównania cena Maca Studio z M1 Max i 24-rdzeniowym GPU, dwukrotnie większą ilością pamięci (32 GB) i przepustowością oraz dwoma portami USB-C z przodu i gniazdem SDXC wynosi 12 599 PLN. Niby (znów) trzeba dopłacić i to za sprzęt bez Wi-Fi 6E i HDMI 2.1, ale myślę, że i tak postawiłbym na zakup Studio lub poczekał na jego aktualizację do M2 Max.

Aby jeszcze bardziej skomplikować sprawy, 14-calowy MacBook Pro z tym samym M2 Pro zaczyna się od 11 999 PLN, a dostaje się z tym wyświetlacz HDR, klawiaturę, gładzik, gniazdo SDXC, aspekt przenośności itd.

Mac mini M2 Pro to naprawdę fajna maszyna. Superkompaktowa, cicha, szybka – to mile widziany zamiennik modelu z procesorami Intela z przeszłości. Przy tej cenie należy jednak rozważyć szeroką paletę innych propozycji Apple, które mogą bardziej pasować wymagającym użytkownikom.

Specyfikacja