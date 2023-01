Jakim rytmem brzmią ferie zimowe?

Pierwsze pięć województw (lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie i śląskie) rozpoczęło w tym tygodniu swoje ferie zimowe. Ten czas odpoczynku od szkoły część dzieci spędza w mieście, część rodzin wybiera zimowe szaleństwo na stoku, a część słoneczne kierunki południowe, żeby naładować baterie. Wszystkim jednak bardzo często towarzyszy ulubiona muzyka. W jakiej formie najwygodniej zabrać ją ze sobą?

Muzyka w szczególny sposób współgra z czasem wolnym bez względu na to, czy jest to relaks w ramach nic nierobienia, czy jednak jest to aktywny wypoczynek. W związku z tym warto zaopatrzyć się w odpowiedni sprzęt grający dostosowany do okoliczności.

Po pierwsze słuchawki, na przykład model JBL Tune Flex. To pozycja obowiązkowa do zabrania w podróż (do samolotu, autokaru, samochodu). Pozwalają zanurzyć się w ulubionych dźwiękach i odciąć się od otoczenia. JBL Tune Flex to wyjątkowe brzmienie JBL Pure Bass z inteligentnie zaprojektowanych przetworników o średnicy 12 mm nawet przez 32 godziny (8 godz. pracy słuchawek + 24 godz. zapasu energii w etui ładującym lub 6 godz. pracy słuchawek + 18 godz. w przypadku włączenia funkcji redukcji hałasu). Potrzebne doładowanie? Już 10 minut szybkiego ładowania pozwala na 2 godz. odtwarzania. Ergonomiczna i wodoodporna konstrukcja zapewnia komfort użytkowania przez cały dzień, w każdych warunkach pogodowych. Wystarczy jedno dotknięcie, aby zarządzać połączeniami i prowadzić rozmowy w idealnej jakości w dowolnym miejscu. Dzięki technologii aktywnej redukcji hałasu i technologii Smart Ambient można wybrać, czy chce się wyciszyć dźwięk otoczenia, czy też wsłuchiwać się w nie. Technologia TalkThru pozwala uciąć krótką pogawędkę, na przykład ze stewardessą w samolocie, bez konieczności zdejmowania słuchawek. Dodatkowo aplikacja JBL Headphones pozwala spersonalizować warunki odsłuchu. Dzięki klasie wodoodporności IPX4 i odporności na pot słuchawki Tune Flex sprostają każdym warunkom pogodowym i wymaganiom podczas treningu. Dodatkowe dopasowane końcówki w 3 rozmiarach wraz ze specjalnym trybem w aplikacji pozwalają stworzyć doskonałą przestrzeń dźwiękową bez uszczerbku dla lekkiej, eleganckiej konstrukcji słuchawek.

Dla osób, które wolą słuchawki wokółuszne, idealnym wyborem będzie model JBL Live 660 NC. To bezprzewodowe wokółuszne słuchawki z redukcją hałasu. Wyposażono je w potężne przetworniki 40 mm, dzięki którym zapewniają legendarne brzmienie JBL podkreślone wzmocnionymi basami. Gdy liczy się tylko muzyka, technologia adaptacyjnej redukcji hałasu pozwala wytłumić odgłosy otoczenia, aby nic nie mogło wybić użytkownika z rytmu. Technologia Ambient Aware pozwala bezpiecznie poruszać się po ulicach z włączoną muzyką, dzięki wzmocnieniu dźwięków otoczenia, a TalkThru umożliwia szybką wymianę zdań bez konieczności zdejmowania słuchawek, dzięki wyciszeniu muzyki i wzmocnieniu mowy. Aktywacja preferowanego asystenta głosowego za pomocą głosu lub dotykając nausznika pozwala uzyskać dodatkowe informacje. Jeśli skonfigurowana zostanie funkcja „Hej, Google”, można aktywować funkcje słuchawek JBL Live 660NC za pomocą głosu. Konfigurację asystenta głosowego można w prosty sposób przeprowadzić za pomocą aplikacji JBL. Słuchawki JBL Live 660 NC umożliwiają słuchanie muzyki przez nawet 50 godzin z wyłączoną funkcją adaptacyjnej redukcji hałasu (lub do 40 godzin z włączoną aktywną redukcją hałasu i łącznością Bluetooth). Szybkie ładowanie przez 10 minut zapewnia dodatkowe 4 godziny odtwarzania. Wygodny odłączany kabel pozwala słuchać muzyki nawet po rozładowaniu akumulatora. Odtwarzanie muzyki jest automatycznie wstrzymywane po zdjęciu słuchawek oraz wznawiane po ich założeniu z powrotem. Słuchawki Live 660NC są niesamowicie wygodne dzięki pałąkowi pokrytemu tkaniną, który świetnie dopasowuje się do kształtu głowy oraz miękkim poduszkom nauszników. Miękkie etui zapewnia ochronę i służy jako pokrowiec podczas podróży. Połączenie wielopunktowe pozwala na łatwe przełączanie się z jednego urządzenia obsługującego technologię Bluetooth na inne. Można bez problemu przełączać się z filmu odtwarzanego na tablecie na połączenie przychodzące na smartfonie. Ponadto funkcja szybkiego parowania Google sprawia, że słuchawki JBL Live 660 NC natychmiast łączą się z urządzeniem z systemem Android. Można również sparować wiele urządzeń za pomocą dotknięcia ekranów urządzeń. Bezpłatna aplikacja My JBL Headphones pozwala dopasowywać słuchawki JBL Live 660 NC do użytkownika.

Po drugie głośnik, na przykład kultowy JBL Flip 6. W sam raz, żeby zabrać go ze sobą w każdą podróż. JBL Flip 6 to przenośny wodoodporny głośnik Bluetooth. Efektowny dźwięk JBL Original Pro Sound. Wyjątkowa wyrazistość osiągnięta została, dzięki dwudrożnemu systemowi przetworników. Ten przenośny głośnik o dużej mocy jest wodoodporny i pyłoszczelny (IP67), dzięki czemu można zabrać go ze sobą w każdą pogodę. Dzięki akumulatorowi wystarczającemu nawet na 12 godzin odtwarzania, można imprezować do zachodu, a nawet wschodu słońca! Funkcja PartyBoost pozwala łączyć wiele głośników zgodnych z tym standardem. Głośnik niskotonowy w kształcie toru wyścigowego zapewnia wyjątkowe niskie częstotliwości i średnie tony, a osobny przetwornik wysokotonowy odpowiada za wyraziste i krystalicznie czyste dźwięki o wysokiej częstotliwości. JBL Flip 6 ma również zoptymalizowane dwa pasywne radiatory zapewniające głęboki bas, precyzyjnie dostrojone z wykorzystaniem zaawansowanego algorytmu firmy Harman. Aplikacja JBL Portable umożliwia uzyskanie najlepszych doznań dźwiękowych oraz aktualizacje i wsparcie techniczne bezpośrednio na smartfonie. Można w ten sposób odblokować funkcje, podkręcić dźwięk lub dostosować basy, aby mieć pełną kontrolę nad dźwiękiem. Użyteczną funkcjonalnością jest ochrona podczas ładowania przez USB-C. Oznacza to, że w przypadku wykrycia wody, soli lub innych substancji chemicznych na złączu, zostaje wyemitowany alert dźwiękowy. Z głośnikiem bezprzewodowo połączyć można nawet 2 smartfony lub tablety i na zmianę odtwarzać dźwięk JBL Original Pro. Ponadto opakowanie wykonano w sposób przyjazny środowisku. Jest to nadające się do recyklingu papierowe pudełko z wewnętrzną wytłoczką. Plastikowa zawieszka w ponad 90% nadaje się do recyklingu, a na jej zewnętrznej części znajduje się nadruk z atramentu sojowego.

Sugerowane ceny detaliczne: