Gotham Knights – pierwszy oficjalny materiał z rozgrywki

Przedstawiciele Warner Bros. Games i DC ujawnili pierwszy oficjalny materiał z rozgrywki z udziałem Nightwinga i Red Hooda w Gotham Knights, nadchodzącej trzecioosobowej grze akcji RPG z otwartym światem, która jest tworzona przez Warner Bros. Games Montréal. W nowym materiale wideo, w którym narratorem jest reżyser gry Geoff Ellenor, możemy bliżej przyjrzeć się dwóm grywalnym postaciom walczącym z przestępcami w Gotham City i badającym ślady w sprawie tajemniczego Dworu Sów. Zaprezentowano w nim charakterystyczny styl walki oraz sposoby poruszania się postaci w otwartym świecie, od unikalnego akrobatycznego stylu walki i szybowania w powietrzu Nightwinga po umiejętność jednoczesnego posługiwania się bronią palną obiema rękami i potężne skoki Red Hooda.

Ogólnoświatowa premiera gry Gotham Knights będzie miała miejsce 25 października 2022 r. Z uwagi na chęć zapewnienia użytkownikom jak najwyższej jakości rozgrywki gra zostanie wydana na PlayStation 5 oraz Xbox Series X, ale nie będzie dostępna na PlayStation 4 i Xbox One.

Już wkrótce gra Gotham Knights w pudełkowej wersji będzie dostępna do zamówień przedpremierowych w polskich sklepach. Edycja Gotham Knights Deluxe będzie zawierać m.in. podstawową grę, zawartość do pobrania (DLC) Visionary Pack ze specjalnym sprzętem, elementy ozdobne oraz inspirowane serialem animowanym Batman przyszłości skórki postaci. Edycja Kolekcjonerska Gotham Knights będzie zawierać edycję Deluxe, kolekcjonerską przywieszkę z rozszerzoną rzeczywistością, 16-stronicową książeczkę, ekskluzywną mapę Gotham City, makietę z czterema figurkami postaci i nie tylko. Osoby, które dokonają zamówienia przedpremierowego, otrzymają po premierze gry skórkę „233 Kustom Batcycle Skin”, nawiązującą do pierwszego pojawienia się tego pojazdu w wydaniu nr 233 „Detective Comics” od DC.

Gotham Knights to gra, w której pojawiają się postacie znane z komiksów o Batmanie – Batgirl, Nightwing, Red Hood i Robin. Po śmierci Batmana nowa gwardia wyszkolonych superherosów z uniwersum DC musi stanąć w obronie Gotham City. Od rozwiązywania tajemnic, które łączą najmroczniejsze rozdziały w historii miasta, po walkę ze znanymi złoczyńcami w epickich konfrontacjach, gracze muszą zmierzyć się w szeregiem wyzwań i stać się nowym Mrocznym Rycerzem.