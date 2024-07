Iwaneczko o swoim nowym albumie Millenium

Krzysztof Iwaneczko, uznany polski wokalista i kompozytor, w rozmowie z programem Kultura Osobista realizowanym dla eBilet.pl, opowiada o swoim najnowszym albumie Millenium. Artysta zdobył sławę, wygrywając szóstą edycję „The Voice of Poland”, a teraz kontynuuje swoją muzyczną podróż, wprowadzając słuchaczy w głęboko osobisty świat dźwięków i słów.

Album Millenium to hołd dla mocy słowa i introspekcyjna opowieść o dojrzewaniu oraz akceptacji samego siebie. Dominują w nim gitarowe brzmienia wzbogacone o analogowe syntezatory, tworząc spójną i unikalną całość. Krzysztof Iwaneczko podkreśla, że każda piosenka na albumie jest przemyślana i ma na celu przekazanie głębokich emocji oraz refleksji.

Krzysztof Iwaneczko to artysta nieustannie eksplorujący nowe brzmienia i koncepcje muzyczne, co czyni go jednym z najważniejszych głosów współczesnej polskiej muzyki.

Wywiad zrealizowany w ramach programu Kultura Osobista, którego patronem medialnym jest „Magazyn T3”. Pełen zapis rozmowy jest dostępny na oficjalnym kanale YouTube eBilet.pl