Spotify testuje przewijanie reklam dla darmowych użytkowników

Użytkownicy darmowego Spotify do tej pory musieli pogodzić się z faktem, że ich pieczołowicie ułożone playlisty będą od czasu do czasu przerywane krótkimi reklamami, których nie można pominąć ani przewinąć. Mamy dla nich dobre wieści – być może ta ostatnia funkcja zostanie wkrótce udostępniona szerszej publiczności.

Testy przewijania reklam w darmowej wersji Spotify przeprowadzane są aktualnie w Australii. Użytkownicy serwisu otrzymali dostęp do opcji Active Media. Umożliwia ona przeskoczenie nielimitowanej ilości reklam podczas korzystania z serwisu. Zabieg ten ma na celu nie tylko uprzyjemnienie słuchania muzyki. Spotify wykorzysta Active Media do zbierania danych na temat, które reklamy były najczęściej pomijane przez danego użytkownika i dostosowania tematyki ogłoszeń do jego zainteresowań. W ten sposób serwis zagwarantuje, że reklamy trafią przede wszystkim do odbiorców, do których powinny trafić. Spotify zapowiedziało także, że reklamodawcy nie będą musieli płacić za „przeskoczone” ogłoszenia, co jest odważnym krokiem, który może znacząco wpłynąć na dochody serwisu.

Testy Active Media rozpoczęły się w Australii w zeszłym miesiącu, ale dopiero teraz Spotify zdecydowało się na ich publiczne ogłoszenie. Jeśli przyniosą one zamierzone rezultaty, funkcja trafi do darmowych użytkowników na całym świecie. Zobaczymy, czy grupa testowa powstrzyma się przed pomijaniem każdego ogłoszenia, które pojawi się na playliście, i da serwisowi pożądane rezultaty.