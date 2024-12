Film Rite Here Rite Now to unikatowe połączenie niepublikowanych wcześniej nagrań z koncertów Ghost z 2023 r., a także wątków fabularnych pojawiających się przez lata w publikowanych przez zespół materiałach wideo. Reżyserami filmu są Tobias Forge z Ghost oraz Alex Ross Perry.

Premierze Rite Here Rite Now towarzyszyła publikacja dwóch animowanych teledysków. Pierwszy zrealizowano do koncertowej wersji Mary On A Cross, drugi – do premierowego The Future Is A Foreign Land.