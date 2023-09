Wokalistka CHVRCHES debiutuje solowym singlem

Lauren Mayberry, znana jako wokalistka CHVRCHES, zaczyna solową karierę. W serwisach cyfrowych pojawił się jej pierwszy singiel Are You Awake?.

Lauren Mayberry jest autorką singla. Współautorami są Tobias Jesso Jr i Matthew Koma, który zajął się także produkcją Are You Awake?. Miks to zasługa Marka „Spike’a” Stenta.

Lauren tak opowiada o premierze: – Przygoda z Are You Awake? rozpoczęła się w grudniu ubiegłego roku, kiedy siedziałam w studiu z Tobiasem. Myślałam dużo o samotności i tęsknocie za domem. Gdy Tobias zaczął grać te akordy, słowa i melodia bardzo szybko wpadły mi do głowy. Utwór dokończyłam z moim przyjacielem Matthew, który naprawdę rozumiał, co próbuję powiedzieć.

– Przez długi czas nie mogłam wyobrazić sobie, że będę robiła cokolwiek poza CHVRCHES. Jednak pojawiły się rzeczy, które potrzebowałam opisać czysto z mojego własnego punktu widzenia. Nigdy nie sądziłam, że napiszę balladę na pianino lub w ogóle cały album solowy, więc życie to naprawdę pasmo niespodzianek. Nie mogę się doczekać tego rozdziału mojej kariery oraz momentu, w którym słuchacze będą mogli usłyszeć mnie solo – podsumowuje artystka.

Premiera Are You Awake? zbiegła się z rozpoczęciem pierwszej w karierze solowej trasy Lauren.