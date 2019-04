Holiday on Ice – najlepsza na świecie rewia na lodzie wreszcie w Polsce!

Najszybsze piruety, skomplikowane podnoszenia, niesamowite akrobacje i wymyślne obroty, a do tego projekcje holograficzne, specjalna scenografia i fantastyczna gra świateł oraz ponad pięćset bajecznych kostiumów! Holiday on Ice to najlepsza rewia łyżwiarsko-akrobatyczna na świecie, mająca w swoim składzie mistrzów olimpijskich. Program SHOWTIME wprost zapiera dech w piersiach! To ekscytujące przedstawienie będzie można obejrzeć w Polsce w dniach 27-29 marca 2020 roku w Arena Gliwice.

Zespół uznawany za najlepszą łyżwiarsko-akrobatyczną rewię na lodzie na świecie przyciągnął do tej pory 330 milionów widzów, a teraz sięga po Polskę! Do dzisiaj, 75 lat po pierwszym występie w grudniu 1943 roku, grupa wystąpiła na pięciu kontynentach, w ponad 80 krajach w 630 miastach dając ponad 55 tysięcy przedstawień, a więc ponad 110 tysięcy godzin spektakularnej rozrywki podczas pokazu na lodzie! W skład zespołu wchodzą mistrzowie świata i olimpijscy zarówno w łyżwiarstwie figurowym jak i w gimnastyce akrobatycznej. W centrum pokazu znajdzie się 40 międzynarodowych, profesjonalnych łyżwiarzy i artystów, którzy wkładają w każde przedstawienie całe swoje serce i zachwycają widzów spektakularnymi wyczynami i skomplikowanymi występami, na i ponad lodowiskiem! Nazwiska występujących poznamy już niebawem.

Najwyższej klasy łyżwiarstwo figurowe połączone z zapierającymi dech w piersiach akrobacjami w powietrzu bez żadnych zabezpieczeń to coś, na co Polska musiała czekać od ponad 20 lat. Grupa obchodzi w tym roku 75-lecie swojej działalności, co świadczy jedynie o jej wielkim doświadczeniu i wieloletnim uwielbieniu publiczności dla twórczości, która niezmiennie zachwyca. Do tej pory nie pojawiła się żadna inna grupa na świecie, która odebrałaby Holiday on Ice miano najlepszej rewii na lodzie. Oni nie mają sobie równych!

SHOWTIME – aktualna produkcja, która będzie prezentowana w Polsce, zachwyci widzów najnowocześniejszą techniką sceniczną i wieloma zaskakującymi momentami, jak projekcje holograficzne, akrobatyka łyżwiarska wykorzystująca skoki na bungee lub pociąg, który nagle wjeżdża na lodowisko.

Holiday on Ice znany jest też ze swoich zapierających dech w piersiach kostiumów, których podczas jednego przedstawienia podziwiać można nawet do 500 sztuk. Stroje oślepiają widzów blaskiem oraz zadziwiają kreatywnością i ekstrawagancją. Tego samego możemy spodziewać się po muzyce. Dzięki oryginalnym tytułom, nowym interpretacjom aktualnych hitów i wielkich klasyków jest ona dopasowana do wszystkich grup wiekowych. Nic w tym dziwnego: wszystko to producenci rewii zawdzięczają zatrudnianym, znanym artystom z branży mody i rozrywki, którzy tworzą scenografię, projektują kostiumy i piszą muzykę specjalnie dla Holiday on Ice. Podczas przedstawienia będzie można zapoznać się z twórczością takich znakomitości jak: Christian Dior, Phil Collins, Chris de Burgh, Rudolph Moshammer, Sylvie Meis, Sarah Connor czy Valentina i Cheyenne Pahde.

Specjalnie dla tego wydarzenia zebrano również zespół składający się z międzynarodowych twórców. Pierwszym, z nim jest dyrektor artystyczny Kim Gavin, który czuwał nad koncepcją artystyczną koncertów wielu znanych artystów, między innymi: Pink, Robbie Williams, czy zespołu Take That. Jest również autorem przebiegu ceremonii zakończenia Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku. Kolejną osobistością w tym zespole jest choreograf gwiazd i zwycięzca olimpiady w łyżwiarstwie figurowym – Robin Cousins. To wielokrotny medalista i dwukrotny mistrz świata łyżwiarstwa figurowego w 1985 roku w Wiedniu i 1987 roku w niemieckim Dortmundzie. Wybitną postacią jest także projektant kostiumów dla gwiazd – Michael Sharp, który tworzy stroje dla niekwestionowanych ikon muzyki popularnej, takich jak: Jennifer Lopez, Spice Girls czy Katy Perry. Jego projekty widziano w filmach „Jupiter: Intronizacja”, „Avengers: Czas Ultrona”, „Ludzkie Dzieci” czy „Osaczeni”. Ten wspaniały skład zamyka scenografka Misty Buckley – twórczyni scenografii światowych tras dla zespołów i muzyków, które nie mają sobie równych, m.in. Coldplay i Eltona Johna. Jest również autorką scenografii takich wydarzeń jak BBC Music Awards i Brit Awards. Wszyscy oni łączą swoje kreatywne zdolności w celu stworzenia wielkiego spektaklu na lodzie.

– To było fascynujące wyzwanie, naładowana emocjami historia sukcesu na lodowisku. Chcieliśmy zaprezentować inscenizację na poziomie, który do tej pory nie był możliwy do osiągnięcia – opowiada Kim Gavin reprezentujący Holiday on Ice.

Połączenie atletycznych zdolności, obsady aktorskiej i najnowocześniejszej techniki Holiday on Ice tworzy za każdym razem wspaniały spektakl na lodzie. Przyjazd tego zespołu do Polski będzie naprawdę wielkim wydarzeniem, bo wszystko połączone razem tworzy przedstawienie, które nie ma sobie równych.

– Po raz pierwszy zobaczyliśmy spektakl Holiday on Ice w Niemczech. Już od pierwszych minut wiedzieliśmy, że musimy zaprosić tę rewię do Polski. Przez ponad 10 lat naszej działalności widzieliśmy naprawdę różne wydarzenia, gościliśmy wielu fantastycznych, znanych artystów, ale to widowisko… Tego się po prostu nie da opisać, to trzeba zobaczyć na własne oczy! Nigdy jeszcze nie widziałem czegoś tak pięknego, a jednocześnie trzymającego w napięciu, ryzykownego, ale też profesjonalnego w wykonaniu mistrzów olimpijskich. Holiday on Ice to po prostu ogień! – mówi Mateusz Pawlicki z agencji Prestige MJM.

Holiday on Ice zagości w Polsce pod koniec marca 2020 roku w Arenie Gliwice aż czterokrotnie:

– 27 marca, 2020, godz. 20:30

– 28 marca, 2020, godz. 16:00 oraz 20:30

– 29 marca, 2020, godz. 16:30

Bilety do sprzedaży trafią w środę, 17 kwietnia 2019 roku o godzinie 10:00. Będzie je można nabyć poprzez stronę www.prestigemjm.com. Na wydarzenia zaprasza Miasto Gliwice i agencja Prestige MJM.