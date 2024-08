Nowe prawdziwie bezprzewodowe słuchawki douszne Sony WF-C510

Sony poinformowało o wprowadzeniu prawdziwie bezprzewodowych słuchawek dousznych WFC510, oferujących dobrze znaną użytkownikom produktów Sony jakość dźwięku za przystępną cenę. Nowy model łączy małe wymiary z wygodą noszenia, a dzięki wydajnemu akumulatorowi i ulepszeniom funkcjonalnym pozwala słuchać muzyki przez cały dzień — zgodnie z własnymi upodobaniami.

Pierwszoplanową cechą nowego modelu jest wygoda użytkowania. WF-C510 to najmniejsze słuchawki zamknięte wyprodukowane przez Sony. Mają idealnie dopasowany do uszu kształt i ergonomiczną konstrukcję, dzięki czemu stabilnie trzymają się nawet w mniejszych uszach. Ich projektanci wykorzystali obszerne dane o kształtach uszu, gromadzone od czasu wprowadzenia w 1982 roku pierwszych na świecie słuchawek dousznych. Aby uzyskać optymalny kształt, komfortowy dla możliwie licznej grupy osób, przeprowadzono ocenę wrażliwości różnych rodzajów uszu. Do zwiększenia wygody przyczynia się także zaokrąglona forma i matowe wykończenie. Obsługę ułatwia natomiast płaski, poszerzony przycisk.

Mniejsze wymiary mają nie tylko same słuchawki, ale też cylindryczne etui z funkcją ładowania. Jest ono niższe niż dotąd, a przez to wygodniejsze do noszenia w kieszeni lub torbie. To sprawia, że słuchawki można zabrać dosłownie wszędzie.

Wydajny akumulator wystarcza nawet na 11 godzin nieprzerwanego odtwarzania, a 5-minutowe szybkie ładowanie zapewnia do 60 minut dalszej pracy.

Cztery dostępne wersje kolorystyczne — niebieska, żółta, czarna i biała — pozwalają połączyć fakturę, jakość i kolor we własny styl.

Słuchawki WF-C510 są zgodne z funkcją połączenia wielopunktowego, dzięki czemu mogą łączyć się z dwoma urządzeniami Bluetooth® równocześnie. Tryb dźwięków otoczenia pozwala słuchać muzyki, a zarazem słyszeć, co dzieje się dookoła. Słuchawki mają też funkcję koncentracji na głosie, która przechwytuje mowę, a tłumi hałas.

Ustawienia dźwięku można dostosować w aplikacji Sony | Headphones Connect. Pozwala ona między innymi wybierać własne ustawienia korektora, aby słuchać muzyki z różnych gatunków zgodnie z własnymi preferencjami.

Miniaturowa konstrukcja słuchawek WF-C510 nie oznacza gorszego dźwięku. System DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) gwarantuje jego wysoką jakość i wrażenie autentyzmu. Dobre zrównoważenie dźwięku od niskich do wysokich częstotliwości przekłada się na czyste i naturalne brzmienie wokali. Nowy model umożliwia również odtwarzanie wciągającego dźwięku przestrzennego 360 Reality Audio.

Dzięki funkcji Quick Access można z łatwością użyć rozwiązania Spotify Tap, służącego do włączania utworów prostymi stuknięciami. Stopień wodoodporności IPX4 oznacza, że słuchawkom nie zaszkodzi pot ani pryskająca woda.

Słuchawki WF-C510 są przystosowane do szybkiego parowania z urządzeniami wyposażonymi w technologię Fast Pair lub Swift Pair. Można ich również używać pojedynczo, gdy druga słuchawka pozostaje włożona do etui z funkcją ładowania.

Projektanci słuchawek WF-C510 zatroszczyli się nie tylko o styl, lecz także środowisko naturalne. Słuchawki i etui powstają częściowo z tworzywa sztucznego z recyklingu, natomiast opakowanie w ogóle nie zawiera plastiku. Pokazuje to, jak firma Sony stara się ograniczać wpływ swoich produktów i działań na środowisko naturalne.

Słuchawki WF-C510 trafią do sprzedaży we wrześniu. Do wyboru będą wersje niebieska, żółta, czarna i biała.