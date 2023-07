TEST: Dynaxo DynaCook X3

Kuchenka gazowa lub indukcyjna – przed takim wyborem nierzadko stają osoby, które wprowadzają się do nowego mieszkania, o ile oczywiście mają możliwość dokonania takiego wyboru. Przymykając oko na fakt, że gaz jest tańszy, a elektryczność efektowna i efektywna, na rynku jest jeszcze jedno, bardzo niszowe rozwiązanie, o którym niesłusznie się zapomina, a jest to gaz pod szkłem, gwarantujący tanią eksploatację, atrakcyjny design czy szybkość obsługi… A przynajmniej jest tak w przypadku marki Dynaxo.

Do testów wybrałem najmniejszą z oferty firmy gazową płytę ceramiczną, na którą składają się trzy pola grzejne Flexible Heating Zone w różnych rozmiarach, od 105 do 220 mm średnicy. Mając tradycyjnie podłączoną płytę gazową, byłem zaskoczony, jak dużą różnicę w ilości zajmowanego miejsca robi zrównanie płyty z poziomem kuchennego blatu. Dodatkowo uwagę w DynaCook X3 zwraca design: nowoczesny, ale nie nachalny. Stawiający na klarowność przekazu (klasyczne zegary) i funkcjonalność. Idealnie będzie pasować do industrialnych wnętrz, choć przy swojej dyskrecji raczej nigdzie nie powinna „kłuć” w oczy.

Płyta jest zasilana ze źródła prądu 12 V DC poprzez zasilacz 230 V AC, dostarczony razem z płytą. Pobiera jednak minimalną ilość energii elektrycznej, zasilając palniki gazem. Do działania potrzebny jest gaz ziemny lub propan-butan, co wymaga zastosowania odpowiedniej dyszy. Każda płyta jest dostosowywana pod zamówienie klienta z żądaną dyszą.

Każdym polem grzejnym steruje się rzecz jasna osobno za pomocą przycisków sensorowych. To rozwiązanie najmniej awaryjne z dostępnych, choć marzyłoby mi się, by były to przyciski haptyczne, dające jakąś informację zwrotną na palcu, a nie tylko wyświetlaczu. Dostępnych jest 18 poziomów grzania. Szczególnie interesujący był dla mnie sposób działania pól, które osiągając żądaną temperaturę, zaczynają działać pulsacyjnie, oszczędzając gaz i zachowując najwyższą wydajność.

Uwagę zwraca mechanizm odprowadzania spalin. W zależności od gustu i kolorystyki kuchni może on mieć oprawę ze szczotkowanej, nierdzewnej stali lub w kolorze matowej czerni. Ciepło spalanego gazu z pracującego palnika można wykorzystać do podgrzewania potraw, ale przede wszystkim utrzymania ich ciepła lub podgrzewania w brytfannie. De facto jest to miejsce, które pracuje „za darmo” w kontekście całej płyty.

Po wyłączeniu podgrzewania, w miejscu wyświetlania mocy zamiast liczby pojawia się litera H, wskazująca gorące pole – chroni to użytkownika przed zbyt wczesnym dotykaniem płyty dłonią i, co za tym idzie, poparzeniem. W kwestii bezpieczeństwa dostępna jest także blokada rodzicielska (z której skorzystają nie tylko rodzice dzieci, ale i zwierzaków domowych), sygnalizacja ulatniania się gazu, przed którym chroni jonizacyjne zabezpieczenie, oraz automatyczny wyłącznik czasowy. Niezależny Instytut Badawczy potwierdził, że płyty producenta mają najwyższy stopień bezpieczeństwa, który jest zgodny z normami europejskimi. Dynaxo jest kojarzone w dużej mierze z produkowania płyt do instalacji w kamperach i jachtach, przez co są one testowane w różnych terytoriach: od mroźnych, przez wilgotne, po mocno słoneczne. Płyta marki jest również gotowa do prostego podpięcia zasilacza awaryjnego na wypadek braku prądu, co pozwoli na działanie bez zasilania zewnętrznego nawet przez 20 godzin.

Niewątpliwym plusem w stosunku do klasycznych płyt gazowych jest łatwość utrzymania czystości na gładkiej, nieporowatej powierzchni, bez wystających elementów. Poza tym ukryty pod gładką taflą ceramiki proces spalania gazu zapobiega osadzaniu się tłuszczu. W razie potrzeby w zestawie znajduje się także odpowiedni skrobak do płyt ceramicznych. O płytę warto zarazem dbać, używając odpowiednich naczyń. Choć nie są tutaj wymagane specjalne garnki jak w przypadku płyt indukcyjnych, nie można stosować garnków z aluminiowym lub miedzianym dnem, gdyż może się to skończyć trudnymi do usunięcia przebarwieniami.

DynaCook x3 to płyta, która z pewnością sprawdzi się w małych kuchniach i przy otwartej zabudowie. Nie kosztuje mało, ale oszczędność jaką gwarantuje wraz z wygodą i innymi zaletami sprawia, że jest to rozwiązanie, które warto wziąć pod uwagę.

