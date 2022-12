iRobot Roomba Combo j7+ najlepsza w swojej kategorii

iRobot Roomba Combo j7+ jest najnowszym dzieckiem marki. Prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalny robot odkurzający na świecie zdobył największe uznanie w Tech Awards 2022, otrzymując najwięcej głosów czytelników w organizowanym przez Komputer Świat plebiscycie i wygrywając w kategorii Smart Life w podkategorii Gadżet. To wyróżnienie zbiegło się w czasie z kolejnym sukcesem marki, bowiem licznik sprzedanych w Polsce iRobotów przekroczył właśnie poziom 800.000 egzemplarzy.

Tech Awards 2022

Tech Awards od wielu lat nagradza najlepsze produkty i usługi z dziedziny nowych technologii. Plebiscyt organizowany jest przez działający w ramach portalu Onet serwis Komputer Świat. W tegorocznej edycji głosowano w 9 kategoriach głównych, które podzielone zostały na podkategorie. W ten sposób wyłoniono 27 najlepszych produktów i usług technologicznych, które debiutowały w 2022 roku. Najwięcej głosów w podkategorii Gadżet, kategorii Smart Life uzyskał iRobot Roomba Combo j7+.

Sylwetka zwycięzcy

iRobot Roomba Combo j7+ to niezwykle zaawansowany robot odkurzająco-mopujący. Najnowszy produkt marki został zaprojektowany z myślą o domach, w których występują różne rodzaje podłóg – dywany, wykładziny oraz podłoża twarde. Roomba Combo j7+ wyróżnia się na tle innych robotów tym, że w pełni samodzielnie odkurza i mopuje w jednym cyklu, oszczędzając tym samym czas. Jest to możliwe dzięki rewolucyjnemu ramieniu mopującemu, które unosi się całkowicie na wierzch robota, gdy wykryje on podłogę miękką, aby nie została zabrudzona lub zamoczona. Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie w kategorii produktowej. Roomba Combo j7+ najpierw odkurza dywany i wykładziny, aby następnie odkurzać i czyścić na mokro podłogi twarde. Oszczędza to czas poprzez wykonanie dwóch zadań w jednym cyklu. Co istotne, urządzenie może korzystać z różnych płynów, w tym płynu marki iRobot.

Dzięki systemowi operacyjnemu iRobot OS oraz nawigacji PrecisionVision, użytkownicy nie muszą zbierać rzeczy z podłogi przed rozpoczęciem cyklu sprzątania. Roomba Combo j7+ rozpoznaje ponad 80 powszechnie występujących przedmiotów, co umożliwia też zlecenie robotowi cyklu pracy w większej ilości specjalnych stref sprzątania – np. wokół stołu czy blatów kuchennych. Robot ominie również leżące na podłodze przewody, ubrania, buty, skarpetki, plecaki, miski, zabawki czy „niespodzianki” pozostawione przez zwierzęta.

Dzięki możliwości sparowania robota z asystentem głosowym, sprzątanie może być jeszcze łatwiejsze. Wystarczy powiedzieć, aby robot posprzątał określone pokoje lub wokół określonych przedmiotów w domu. Użytkownicy iRobota Roomba Combo j7+ mogą spersonalizować pracę robota w aplikacji iRobot Home, m.in. poprzez określenie, które pomieszczenia powinny być odkurzone oraz mopowane, a które wyłącznie odkurzone. W aplikacji możliwe jest też ustawienie ilości dozowanego przez robota płynu.

W przypadku odkurzania robot ten korzysta ze stacji ładująco-czyszczącej Clean Base. Zebrane przez robota zabrudzenia trafiają automatycznie do szczelnego worka instalowanego w stacji, co pozwala zapomnieć o odkurzaniu na długie tygodnie.

Dzięki rozwojowi systemu operacyjnego iRobot, wprowadzone zostały nowe funkcje i rozwiązania poprawiające inteligencję oraz możliwości personalizacji. Większa biblioteka rozpoznawanych obiektów daje więcej opcji sprzątania na komendę i nawigacji oraz dostarcza większej ilości rozwiązań dla właścicieli zwierząt niż jakikolwiek inny robot.