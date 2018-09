Inne nowości z konferencji Apple

Oprócz nowych iPhone’ów Apple zaprezentowało sporo innych nowości. Wśród nich znalazły się czwarta seria Apple Watch, nowe wersje iOS oraz watchOS, a także kilka innych ciekawych drobiazgów z dziedziny smart home i audio.

Również w przypadku nowego smartwatcha plotki okazały się prawdą. Apple Watch Series 4 został wyposażony w ekranik o 35% większy niż w poprzedniej generacji – krawędzie wyświetlacza niemal dotykają teraz krawędzi zegarka bez fizycznego powiększania koperty. Dzięki temu zabiegowi urządzenie będzie pasowało do pasków i akcesoriów zaprojektowanych z myślą o poprzednich Apple Watchach. Wewnątrz znajdzie się dwurdzeniowy procesor S4, odbiornik GPS oraz szereg czujników: wysokościomierz, żyroskop, przyspieszeniomierz, elektrody EKG i sensor tętna. To pierwszy na świecie smartwatch z funkcją elektrokardiogramu. Wszystkie funkcje zdrowotne będą obsługiwane za pomocą Apple Health. Apple Watch Series 4 oferowany będzie z LTE+GPS oraz jedynie z GPS – do Polski trafi jedynie ten drugi wariant. Za smartwatch z 40-milimetrową kopertą zapłacimy 1 900 PLN, a za wersję 44 mm – 2 050 PLN.

Wraz z nowymi produktami Apple ogłosiło nowe wersje systemów operacyjnych iOS i watchOS. iOS 12 trafi na telefony w przyszły poniedziałek. Wśród zapowiadanych nowości znajdzie się tryb Screen Time pozwalający użytkownikowi określić, ile czasu powinien spędzać przy danej aplikacji, odświeżony system grupowania powiadomień i nowe dodatki AR. Tego samego dnia smartwatche Apple otrzymają aktualizację do watchOS 5 zawierającą między innymi tryb walkie-talkie. Podczas konferencji producent wspomniał również o nowych funkcjach HomePoda takich, jak możliwość obsługi połączeń telefonicznych, oraz wariantach kolorystycznych słuchawek Beats inspirowanych nowymi iPhone’ami.