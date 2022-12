vivo tworzy niezapomniane chwile dla kibiców

Marka vivo, producent oficjalnego smartfona i jedyny oficjalny sponsor Mistrzostw Świata FIFA w Katarze 2022 z branży smartfonów, odegrała integralną rolę w łączeniu ludzi na całym świecie za sprawą globalnej kampanii „GIVE IT A SHOT”.

W ciągu ostatniego miesiąca kibice mieli okazję śledzić emocjonujące mecze piłki nożnej na Mistrzostwach Świata FIFA w Katarze 2022. 32 piłkarskie drużyny konkurowały między sobą o wejście do finału, który odbył się 18 grudnia i podczas którego Argentyna pokonała Francję, zdobywając swój trzeci puchar Mistrzostw Świata FIFA.

W tym trudnym roku, w którym ludzie na całym świecie muszą mierzyć się z wieloma wyzwaniami, współpraca pomiędzy vivo i FIFA pozwoliła połączyć ludzi, tak aby mogli wspólnie cieszyć się i budować więzi między sobą. Realizowane przez vivo kampanie były prowadzone etapami, aby kibice z całego świata mogli razem przeżywać niezapomniane, emocjonujące chwile na Mistrzostwach Świata FIFA w Katarze 2022.

Na pierwszym etapie kampanii #vivoGiveItAShot 10 najbardziej kreatywnych uczestników miało szansę wygrać telefon vivo i piłkę. Kibice mieli za zadanie opublikować na Instagramie zdjęcia lub filmy zawierające elementy związane z vivo lub piłką nożną z hashtagiem #vivoGiveItaShot. Drugi etap kampanii wystartował 14 listopada i zakończy się 31 grudnia. W tym czasie uczestnicy mogą dzielić się z innymi chwilami, które warto świętować, używając specjalnych filtrów vivo i oznaczając swoje zdjęcia i filmy na TikToku hashtagiem #vivoGiveItAShot, aby wygrać ekskluzywne gadżety vivo lub FIFA.

Ponadto w ramach kampanii #vivoGiveItaShot i #vAreHereToShare firma vivo nawiązała współpracę ze słynnym piłkarzem ulicznym i influencerem Jackiem Downerem, wspólnie organizując emocjonujące uliczne wyzwania i międzynarodowe dyskusje na TikToku. Tutaj możesz zobaczyć film z ulicznym wyzwaniem, w którym wziął udział Jack.

Firma vivo prowadzi również Fan Photographer Program, w ramach którego zaprosiła specjalnych gości do oglądania Mistrzostw Świata FIFA w Katarze 2022 na żywo na stadionach. Była to dla nich niepowtarzalna okazja, by móc śledzić piłkarskie rozgrywki tak blisko, jak nigdy dotąd.

Oprócz tego vivo pełni kluczową rolę w pomyślnej organizacji turnieju. Marka wyposażyła personel Mistrzostw Świata FIFA w Katarze 2022 w swoje najlepsze flagowe smartfony, aby ułatwić mu pracę podczas imprezy dzięki najnowocześniejszym technologiom.

– Jako producent oficjalnego smartfona Mistrzostw Świata FIFA w Katarze 2022 jesteśmy dumni z istotnej roli, jaką odegraliśmy, aby zapewnić sukces tej ważnej imprezy sportowej. Nasza współpraca z FIFA pozwala łączyć kibiców z całego świata – powiedział Spark Ni, starszy wiceprezes i dyrektor ds. marketingu w vivo. – Dzięki wykorzystaniu mediów społecznościowych do przełamywania barier prowadzone przez nas na Mistrzostwach Świata FIFA w Katarze 2022 kampanie zyskały gigantyczną popularność wśród kibiców wszystkich ras i płci. Wierzymy, że strategiczny marketing sportowy może stać się dla vivo ważnym kanałem, poprzez który firma będzie mogła zaprezentować swoją wiodącą technologię smartfonów i innowacje w tej dziedzinie szerszemu gronu odbiorców z całego świata.