TEST: Roborock Qrevo MaxV

Przy tak dużej liczbie robotów odkurzających, wybór odpowiedniego jest żmudnym zadaniem. Qrevo MaxV od Roborock ma na celu połączenie doskonałej wydajności czyszczenia ze stosunkowo przystępną ceną, plasując się w środkowym segmencie urządzeń tego typu. Chociaż dostępnych jest mnóstwo tanich opcji, większość nie zapewnia wysokiego stopnia sprzątania czy rozpoznawania przeszkód, nie mówiąc już o samoopróżnianiu pojemnika na brud, jak w testowanym ostatnio przeze mnie TP-Link RV20 Mop. Droższe produkty, takie jak Dyson 360 Vis Nav, oferują wysokie rezultaty czyszczenia, ale ten model kosztuje już sześć tysięcy złotych.

Qrevo MaxV ma nas zachwycić w swojej klasie nie tylko wysoką mocą ssania, ale i zmywaniem podłóg na mokro, szczotką boczną FlexiArm, która wysuwa się, aby sprzątać wzdłuż krawędzi i listew przypodłogowych, a nawet automatycznym wykrywaniem zabrudzeń. Jak to się sprawdza w praktyce?

Qrevo MaxV jest dostępny w kolorze białym, ma wysoką i stosunkowo wąską stację dokującą, w której znajduje się także pojemnik, do którego robot transportuje zebrany brud. W górnej części stacji mamy dwa duże zbiorniki na wodę, a worek na kurz jest starannie ukryty za zdejmowanym, uszczelnionym panelem, dzięki czemu jest łatwo dostępny, gdy nadejdzie czas jego wymiany.

Ogólny projekt jest dość prosty i nie wygląda tak premium jak modele z najwyższej półki, zdecydowanie łatwiej wtapiając się w każde wnętrze. Górna, trzecia część jest estetyczna, z pionowymi paskami na przednim panelu, które dodają miłego akcentu ogólnemu, dość nudnemu projektowi. Jeśli chodzi o jakość wykonania, Qrevo jest poniżej jakości materiałów wykorzystanych w topowej serii S8. Na szczęście nie stanowi to problemu w codziennym użytkowaniu.

MaxV wykorzystuje technologię LiDAR do mapowania i nawigacji, jak również jest wyposażony w kamerę AI do wykrywania i rozpoznawania przeszkód. Z dwóch obrotowych mopów, jeden wysuwa się i służy do dokładnego czyszczenia przy listwach oraz w narożnikach. Do samego odkurzania robot używa pojedynczego wałka bez włosia oraz szczotki bocznej.

Aplikacja Roborock jest jedną z najbardziej wszechstronnych dostępnych na rynku, a w ostatnim czasie stała się jeszcze bardziej intuicyjna i estetyczna. Podczas pierwszego użycia robot wykorzystuje LiDAR do mapowania domu i inteligentnego podziału pomieszczeń. Qrevo MaxV może nawet identyfikować meble i automatycznie kategoryzować pomieszczenia na podstawie wykrytych elementów napotkanych w domowej przestrzeni. Po wygenerowaniu mapy aplikacja umożliwia edycję pomieszczeń, tworzenie wirtualnych granic i stref zakazu wstępu, a także dostosowywanie rodzaju podłogi.

Z poziomu aplikacji można dopasować ustawienia czyszczenia do własnych upodobań czy potrzeb. Dzięki temu można kontrolować moc ssania, wilgotność mopa i kolejność sprzątania, a nawet ustawić określone opcje dla każdego pomieszczenia. Ponadto tryb automatyczny SmartPlan oparty na sztucznej inteligencji firmy Roborock umożliwia robotowi samodzielne dostosowanie działań w zależności od stopnia zabrudzenia podłóg. Ustawienia pozwalają wybrać, czy robot ma unikać dywanów, podnosić mopa, aby ich nie zamoczyć, czy też wycierać je, co może zadziałać na cienkich dywanikach.

MaxV ma wbudowaną kamerę, która umożliwia robienie zdjęć przeszkód i nanoszenie ich na mapę. Oferuje również opcję monitorowania domu z transmisją wideo i audio na żywo, podobnie jak domowa kamerka. Ma również wbudowanego asystenta głosowego, co przydaje się, jeśli nie masz w domu inteligentnych głośników i nie chcesz sięgać po telefon, aby uruchomić robota. Biorąc to pod uwagę, MaxV jest kompatybilny z Asystentem Google i Alexą.

Robot odkurzający ma potężną w tej klasie moc ssania 7 000 Pa, dzięki czemu skutecznie usuwa brud i kurz z twardych podłóg i dywanów. Robot może automatycznie zwiększać moc ssania na dywanach i dokładnie je czyścić, zapewniając dotarcie głęboko do włókien. Nie jest tak skuteczny jak podwójny wałek szczotkowy w S8 MaxV Ultra do grubych dywanów, ale nadal zapewnia doskonałe rezultaty.

Do czyszczenia na mokro robot wykorzystuje dwa obrotowe, podnoszone mopy. Są one myte w stacji dokującej gorącą wodą przed, w trakcie i po każdym cyklu czyszczenia, a zintegrowany zbiornik na wodę robota jest również uzupełniany wodą. Pozwala to na ciągłe nawilżanie mopów podczas czyszczenia, dzięki czemu nie wysychają w trakcie cyklu.

Efekty czyszczenia są dobre, a robot usuwa większość plam, w tym te najbardziej uporczywe, jak zaschnięta kawa i sok. Może nawet automatycznie wykryć wciąż brudne obszary i ponownie je wyczyścić, aby uzyskać lepsze rezultaty. Użycie gorącej wody do czyszczenia nakładek w stacji, po zakończonym sprzątaniu, zdecydowanie pomaga w utrzymaniu ich dobrej kondycji. Wysoka temperatura pozwala także zachować higieniczną czystość mopa i nie dopuszcza do rozwoju pleśni.

Qrevo MaxV jest wyposażony w wałek, który zapobiega splątaniu włosów i ułatwia pielęgnację. Stacja dokująca poza myciem mopa, wykorzystuje gorące powietrze do suszenia mopa, co pomaga uniknąć pojawienia się pleśni i nieprzyjemnego zapachu. Jednak w odróżnieniu od serii S, model nie korzysta z dedykowanej, szybkobieżnej szczotki konserwacyjnej. Dlatego dobrym pomysłem jest pranie mopów w pralce raz w miesiącu.

Qrevo MaxV należy do jednego z najcichszych rozwiązań na rynku i jest ledwo słyszalny przy nawet średniej mocy. Najwyższe ustawienie powoduje jedynie lekkie mruczenie. Roborock obiecuje aż 180 minut pracy na baterii, co jest zgodne z wynikami, które zaobserwowałem. W zależności od poziomu zabrudzenia i ustawień czyszczenia może wyczyścić do 325 metrów kwadratowych na jednym ładowaniu. W każdym przypadku może automatycznie powrócić do stacji w celu naładowania baterii i wznowić pracę po tym procesie.

Pomimo swojej średniej pozycji, Qrevo MaxV w większości konkuruje z produktami z najwyższej półki innych producentów. Jego przewagą jest m.in. aplikacja, znacznie bardziej zaawansowana niż u rywali, i możliwość dostępu do obrazu z kamery i przeglądania przeszkód na mapie. Te ostatnie zresztą są fantastycznie omijane. Plusem są również podnoszone pady mopa. Należy jednak wziąć pod uwagę utylitarny wygląd, który dość mocno rzuca się w oczy.

Specyfikacja

CENA 3 899 PLN

3 899 PLN CZAS ŁADOWANIA/CZAS PRACY 240/180 min.

240/180 min. WYMIARY 35 x 10,2 cm (średnica x wysokość)