iRobot i7+ uczyni sprzątanie domu czystą przyjemnością

Od premiery Roomby i7+ minął rok, ale nie oznacza to, że robot pokazał już wszystko, co potrafi – do aplikacji iRobot Home na bieżąco dodawane są nowe funkcje, dzięki którym twój domowy pomocnik otrzymuje dostęp do nowych, przydatnych sztuczek. Z każdą aktualizacją uczy się on skuteczniej i mądrzej dbać o twój dom.

Współpraca z Alexą i Asystentem Google to coś, co powinien umieć każdy szanujący się sprzęt smart home. Roomba i7+ zgodnie współpracuje zarówno z ekosystemem Google, jak i Amazon, dzięki czemu z łatwością zintegrujesz go z resztą posiadanych urządzeń. Aby rozpocząć sprzątanie, wystarczy poprosić wybranego asystenta o uruchomienie Roomby, a urządzenie natychmiast podejmie walkę z brudem. Dodatkowo Roomba i7+ może współpracować z innymi sprzętami smart home za pomocą serwisu IFTTT. Przy jego pomocy skonfigurujesz wiele czynności, które przydadzą się także podczas wakacyjnej nieobecności. Regularne włączanie świateł, odtwarzanie muzyki i sprzątanie podłóg przekona złodzieja, że mieszkanie tak naprawdę nie stoi puste i zabezpieczy je przed włamaniem.

Aplikacja iRobot Home to miejsce, w którym sprawdzisz status urządzenia, ustawisz szczegółowy harmonogram jego pracy i skorzystasz z Imprint Link. Technologia ta pozwala zsynchronizować pracę Roomby i7+ i Braavy jet m6 tak, aby po sprzątnięciu stałych zanieczyszczeń, podłogi mogły zostać wysprzątane na mokro. Gdy robot odkurzający zakończy pracę, natychmiast poinformuje o tym robota mopującego, który wyruszy, by przetrzeć parkiety i kafelki.

Technologia Imprint Smart Mapping zapamiętuje rozkład pomieszczeń w domu – w aplikacji nadasz nazwę każdemu pomieszczeniu. Daje ci to możliwość wyboru konkretnych miejsc, w których Roomba ma poodkurzać. Nazwy działają także w połączeniu z Alexą i Asystentem Google, więc jeśli rozsypiesz coś w kuchni i nie będziesz miał smartfona pod ręką, łatwo poprosisz wybranego asystenta o wysłanie Roomby z misją ratunkową. Sprzątanie konkretnych pomieszczeń możesz również wpleść w harmonogram pracy urządzenia.

W trakcie sprzątania robot kontaktuje się z użytkownikiem za pomocą wysyłanych na smartfona powiadomień. Roomba i7+ poinformuje cię o zakończniu sprzątania lub o zapełnieniu worka na brud. Nie, nie tego pojemnika w robocie – nim w ogóle nie musisz się przejmować. Jego regularnym czyszczeniem (i oczywiście ładowaniem) zajmie się stacja Clean Base.

W jej wnętrzu znajduje się papierowy, szczelny worek, który mieści w sobie zawartość trzydziestu pełnych pojemników na brud. Po zakończonym cyklu sprzątania, lub gdy zbiornik zapełni się w trakcie odkurzania, Clean Base zasysa zgromadzone przez robota zabrudzenia i zamyka je w worku. Dzięki temu nie musisz pamiętać o regularnym opróżnianiu pojemnika, a jedynie raz na jakiś czas wymieniać papierowy worek w stacji dokującej – Clean Base wyśle ci stosowne powiadomienie. Nie martw się, to w pełni higieniczna czynność – dzięki specjalnemu zamknięciu worka ani razu nie będziesz zmuszony dotykać zgromadzonych w nim zanieczyszczeń. iRobot to jednak myśli o wszystkim…

Poznaj możliwości aplikacji iRobot Home