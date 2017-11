iPhone 8 – co wiemy do tej pory?

Jak w przypadku każdego kultowego gadżetu, najnowszy model iPhone’a jest obiektem wielu plotek i gorących dyskusji. Atmosferę podkręca dodatkowo fakt, że w tym roku iPhone obchodzi swoje dziesiąte urodziny. Czy Apple planuje coś specjalnego dla użytkowników w ramach prezentu urodzinowego?

Na chwilę obecną odpowiedź na to pytanie brzmi „trudno powiedzieć”, ponieważ Apple dokładnie pilnuje, aby infomacje o ich najnowszej propozycji nie wyciekły do Internetu. Na niemal każdej stronie internetowej z działem technologicznym można znaleźć różne „spoilery” i plotki dotyczące nowego iPhone’a. Które z nich są jednak najbardziej prawdopodobne?

Bazując na ograniczonych informacjach dostarczonych przez producenta można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że nowy iPhone posiadać będzie ekran AMOLED zajmujący niemal cały front telefonu – obwódka dookoła niego ma być jak najcieńsza. Jest to rozwiązanie interesujące nie tylko pod względem designerskim, ale również praktycznym – maksymalizuje ono bowiem powierzchnię użytkową ekranu. Dzięki temu np. przyjemniej będzie korzystać z urządzenia podczas użytkowania gogli rzeczywistości rozszerzonej. Ponadto z frontu ekranu ma zniknąć charakterystyczny przycisk HOME, który towarzyszył iPhone’owi od dziesięciu lat.

Ciekawą kwestią pozostaje umiejscowienie czytnika linii papilarnych. Większość źródeł podaje, że… ma być on wkomponowany w ekran. Techniczne kwestie związane z tym rozwiązaniem wciąż pozostają tajemnicą (cieńsze szkło nad czytnikiem? „Inteligentna” błonka czytająca linie papilarne w szkle?), ale należy przyznać, że jest to niezwykle intrygujące rozwiązanie. Niektóre przecieki sugerują jednak coś kompletnie odmiennego – nowy iPhone ma rozpoznawać swojego właściciela poprzez trójwymiarowy system skanowania twarzy. Która opcja zostanie wykorzystana? Dowiemy się już wkrótce.

Nowy iPhone ma ponadto posiadać szereg rozwiązań ułatwiających korzystanie z rzeczywistości rozszerzonej (którą Apple do tej pory zaniedbywało), jak również możliwość ładowania bezprzewodowego. Część źródeł wspomina nawet o podwójnej baterii!

Kiedy będziemy mogli sprawdzić prawdziwość tych przecieków w praktyce? Cóż, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na trzeci kwartał 2017 roku. Optymiści twierdzą, że sprzęt zostanie zaprezentowany we wrześniu wraz z modelami 7S i 7S Plus. Pojawia się jednak coraz więcej głosów potwierdzających październikową datę premiery. Jak to będzie naprawdę, czas pokaże.