OnePlus Nord 4 z najdłuższym wsparciem oprogramowania w historii marki

OnePlus poinformował, że nadchodzący OnePlus Nord 4, oprócz sześcioletniego wsparcia dla oprogramowania, otrzymał sześć lat gwarancji płynności działania, a także został wyposażony w technologię Battery Health Engine. Rozwiązania te mają zapewnić szybkie i płynne użytkowanie smartfona przez długi czas. Smartfon zostanie zaprezentowany 16 lipca br. podczas Summer Launch Event w Mediolanie.

Poza najdłuższym pakietem wsparcia oprogramowania, jaki OnePlus kiedykolwiek zaoferował, OnePlus Nord 4 został również dokładnie przetestowany i certyfikowany, po to by działał szybko i płynnie przez wiele lat. Firma przeprowadziła wymagający proces, który nazywa się testowaniem płynności (ang. fluency testing), a smartfon OnePlus Nord 4 otrzymał certyfikat TÜV SÜD Fluency 72 Month A rating. Testowanie płynności to trzyetapowy proces mający na celu pokazanie, jak telefon będzie działał po latach użytkowania. Pierwszy etap polega na pomiarze za pomocą aparatu wykonującego szybkie serie zdjęć, ile czasu zajmuje smartfonowi wykonanie szeregu codziennych zadań. Następnie telefon poddawany jest serii wymagających testów, w tym kopiowaniu ogromnych plików do pamięci i fragmentowaniu jej, tworzeniu tysięcy zdjęć, plików dźwiękowych i filmów, a także pisaniu ponad 15 000 wiadomości tekstowych i instalowaniu ponad 180 aplikacji. Na koniec sprawdzany jest czas, w jakim starzejący się telefon wykonuje te same podstawowe funkcje i korzysta z tych samych popularnych aplikacji. Tylko wtedy, gdy telefon jest w stanie to zrobić w akceptowalnym czasie, może uzyskać ocenę płynności „A”, czyli najwyższy poziom przyznawany przez TÜV SÜD. OnePlus Nord 4 jest jedynym smartfonem, który uzyskał wynik na poziomie 72 miesięcy, co oznacza, że będzie działał płynnie nawet po 72 miesiącach użytkowania.

Poza oprogramowaniem zaprojektowanym z myślą o żywotności dłuższej niż kiedykolwiek, OnePlus Nord 4 został wyposażony w technologię Battery Health Engine. Zapewnia ona efektywne ładowanie przez wiele lat potwierdzone certyfikatem na 1 600 pełnych cykli ładowania. Zaprojektowana przez OnePlus technologia wykorzystuje sztuczną inteligencję do analizy zużycia baterii i nawyków użytkownika związanych z ładowaniem. Następnie optymalizuje wszystko, od ilości pobieranej energii po czas, w którym telefon osiąga 100% naładowania. Wszystko po to, by bateria pozostawała równie wydajna, co oprogramowanie smartfona.

OnePlus Summer Launch Event odbędzie się 16 lipca w Mediolanie. Oprócz smartfona OnePlus Nord 4, marka zaprezentuje również tablet OnePlus Pad 2, słuchawki OnePlus Nord Buds 3 Pro i zegarek OnePlus Watch 2R. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo na kanale YouTube OnePlus.