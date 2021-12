Internet domowy bez ograniczeń od Play

Jak udowodniło kilka ostatnich miesięcy, praca w domu może stanowić spore wyzwanie – szczególnie, jeśli dysponujemy niezbyt szybkim i stabilnym łączem internetowym. Trudno skupić się na ważnej wideokonferencji, gdy głosy naszych współpracowników co chwilę się rwą i cichną, a zamiast twarzy rozmówców widzimy czarny ekran.

W szczególnie trudnej sytuacji znaleźli się użytkownicy, którzy nie mieli w domu stacjonarnego internetu. Powody tej decyzji są różne – wiele osób często się przeprowadza i nie chce być związana wieloletnią umową z konkretnym dostawcą, zaś inni nie mogą pozwolić sobie na drogie opłaty abonamentowe i boją się ukrytych kosztów.

Z pomocą przychodzi nam Play. Operator komórkowy od zeszłego roku dostarcza także internet stacjonarny, a jego oferta jest inna niż wszystkie – oto kilka powodów, dla których warto zawrzeć umowę właśnie z Play.

PRĘDKOŚĆ I STABILNOŚĆ

W ofercie Play dostępne są trzy prędkości łącza: 150 Mb/s, 300 Mb/s i 600 Mb/s. Usługi dostarczane są w niezawodnej technologii stacjonarnej, zapewniającej stabilną prędkość i niski ping. Podstawowy wariant najlepiej sprawdzi się w prostych zastosowaniach – przeglądaniu poczty i mediów społecznościowych, streamingu filmów oraz wideorozmowach.

Większe rodziny powinny zwrócić uwagę na pakiet 300 Mb/s, stworzony z myślą o wygodnej pracy zdalnej i e-nauce. To doskonały wybór, jeśli w naszym domu z sieci jednocześnie korzysta wiele urządzeń – dzięki szerszemu łączu mamy pewność, że żadne z nich nagle się nie rozłączy.

Miłośnicy grania i streamingu filmów w wysokiej rozdzielczości docenią natomiast najwyższy pakiet 600 Mb/s, zapewniający płynne pobieranie nowych tytułów ze Steama czy Xbox Game Pass bez limitu i niski ping, gdy znajdujemy się w samym środku rozgrywki online.

JASNE ZASADY

Niezależnie od wybranego wariantu, umowa w Play daje nam olbrzymie możliwości wyboru. Aby uzyskać niezawodny dostęp do sieci, nie musimy podpisywać jej na rok lub dwa lata – operator oferuje możliwość zrezygnowania z usługi w dowolnym momencie, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat. Dzięki temu możemy zdecydować się na internet stacjonarny w sytuacji, w której wiemy, że czeka nas przeprowadzka, i nie obawiać się, że zerwanie umowy będzie obarczone ogromnymi kosztami. Warto także wiedzieć, że to najtańsza tego typu oferta na rynku, zaczynająca się już od 35 PLN miesięcznie.

Play przewidziało także ofertę dla dotychczasowych klientów: dzięki niej łącze stacjonarne mogą mieć w cenie już od 30 PLN miesięcznie. Jeśli nie planujemy przeprowadzać się w ciągu najbliższych 24 miesięcy, warto natomiast skorzystać ze specjalnej, świątecznej oferty. W jej ramach zawrzemy umowę na dwa lata, w której przez pierwszych 6 miesięcy możemy korzystać z sieci bez opłat.

Na czas trwania każdej umowy Play za darmo użycza nam modem z wbudowanym routerem Wi-Fi; po zrezygnowaniu z usługi, firma poprosi o jego zwrot. Instalacją zajmie się zlecony przez operatora monter, który pojawi się w naszym domu w jak najkrótszym czasie od podpisania umowy. Jeśli z jakiegoś powodu nie będziemy mogli przyjąć go w wyznaczonym przez Play terminie, możemy skontaktować się z operatorem i umówić nową datę wizyty.

W SIECI I NA WIZJI

Internet to nie jedyne źródło rozrywki, z którego korzystaliśmy w zeszłym roku (i korzystamy do dzisiaj) – po dniu ciężkiej pracy przyjemnie jest zasiąść na kanapie przed telewizorem i włączyć kanał filmowy, sportowy lub dokumentalny. Teraz w ofercie Play znajdziemy specjalny pakiet, oferujący internet stacjonarny 150 Mb/s, telewizję Play NOW TV z dostępem do ponad 50 polskich i zagranicznych stacji oraz możliwość skorzystania z usługi Viaplay, oferującej ogromny wybór transmisji sportowych, oryginalnych seriali i hitów filmowych.

W ofercie znajdziemy m. in. kanały dokumentalne National Geographic, programy rozrywkowe (Comedy Central, Fox Comedy), stacje dla dzieci, kanały sportowe oraz muzyczne – z takim wyborem nigdy nie zabraknie nam ciekawej zawartości do oglądania. Równie imponująca jest cena pakietu; klienci Play mogą mieć go już za 45 PLN miesięcznie.

Aby skorzystać ze wszystkich dobrodziejstw, jakie daje internet stacjonarny od Play, wystarczy mieszkać na obszarze objętym przez usługę; obecnie sieć dociera niemal w każdy zakątek Polski i ciągle się rozrasta. Jeśli jeszcze nie znaleźliśmy się w jej zasięgu, nie szkodzi – operator przygotował dla nas równie dogodną alternatywę w postaci internetu bezprzewodowego.

Do wyboru mamy cztery pakiety (100, 200, 500 i 1 000 GB z pełną prędkością), a do każdego możemy dobrać router już za symboliczną złotówkę. Aktualnie możemy także skorzystać z oferty świątecznej „2x więcej GB”: gdy wybierzemy pakiet 100 GB, Play w prezencie zaoferuje nam kolejne 100 GB, a wszystko w atrakcyjnej cenie 50 PLN i z routerem bezprzewodowym za 9 złotych na start. Dzięki temu pozostaniemy w kontakcie ze światem nawet wtedy, gdy mieszkamy w niewielkiej miejscowości. Ależ to wygodne i proste…

NAJLEPSZA OFERTA PLAY DLA CIEBIE



W ofercie Play znajdziemy mnóstwo pakietów, a poniższy przewodnik pomoże ci dobrać ten najlepiej dopasowany do twoich potrzeb. Przede wszystkim zwróć uwagę na to, jak szybkiego transferu potrzebujesz. Jeśli dzielisz swoją przestrzeń z jedną lub dwiema osobami, które korzystają z sieci głównie do pracy i przeglądania mediów społecznościowych, podstawowe 150 Mb/s okaże się jak najbardziej wystarczające. Liczne rodziny i aktywni użytkownicy sieci powinni wybrać pakiet 300 Mb/s, zaś gracze lub osoby pracujące na co dzień z dużymi plikami – 600 Mb/s.



Następnie zdecyduj, czy wolisz umowę bezterminową czy też na 24 miesiące. W tym pierwszym przypadku za pakiet 150 Mb/s zapłacisz 35 PLN miesięcznie, za 300 Mb/s – 45 PLN, zaś ultraszybkie łącze 600 Mb/s to koszt jedynie 55 PLN. W podstawowej umowie na 24 miesiące w świątecznej promocji aż 6 miesięcy usługi otrzymasz gratis. Klienci Play mogą dodatkowo wybrać specjalną ofertę, w której abonament zaczyna się już od 30 PLN. Rozważ także wybór pakietu dającego dostęp do telewizji Play NOW TV.



Internet stacjonarny od Play jest pozbawiony ukrytych kosztów. Router otrzymamy za darmo na czas trwania umowy, a jedyna dodatkowa, jednorazowa opłata wiąże się z wizytą instalatora – kosztuje ona 50 PLN.