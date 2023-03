Czy odbierać telefon, kiedy dzwoni nieznajomy numer?

Wiele osób ma obawy przed odebraniem połączenia, które przychodzi z nieznajomego numeru. Takie telefony są często ofertą sprzedaży różnych towarów i usług. Nierzadko są to także próby oszustwa. Nie dziwi więc zwiększona czujność wszystkich, którzy dostrzegają na ekranie telefonu takie połączenie. Sprawdź, kiedy na pewno nie warto odbierać!

Numery telefonu, również te prywatne są łatwo dostępne. Wystarczy podać swój numer w którymś z popularnych serwisów, a może on trafić do różnych baz, z których trudno jest go usunąć. Z takich miejsc numery pozyskują telemarketerzy oraz oszuści. Dlatego warto wiedzieć, kiedy można bezpiecznie odebrać telefon. W internecie możesz znaleźć serwisy oferujące wyszukiwanie numerów, np. https://infonumer.pl/firmy. Warto z nich skorzystać i sprawdzić numer, zanim odbierzesz telefon. Jakie telefony są najbardziej podejrzane?

Czy dzwoni do mnie firma?

Wiarygodne firmy oferujące różne towary i usługi nie mają powodów, aby ukrywać się przed klientami. Wręcz przeciwnie – starają się być jak najbardziej dostępne. Dlatego ich numery łatwo jest znaleźć w sieci. Warto sprawdzić, czy podane są wszystkie dane kontaktowe i jakie opinie pojawiają się pod wizytówkami firmy. Często okazuje się również, że uporczywie dzwoniący numer należy np. do Twojego dostawcy internetu lub banku.

Uważaj na dziwnie wyglądające numery

Jeśli numer, który do Ciebie dzwoni, jest zbyt długi lub za krótki, albo ma nietypowy kierunkowy, to lepiej nie odbieraj. Nie próbuj także oddzwaniać na takie numery. Koszty połączenia z numerami z Afryki czy z Azji mogą być bardzo wysokie, a takie telefony są często próbą wyłudzenia pieniędzy.

Nie podawaj swoich danych przez telefon

Jeśli dzwoni do Ciebie osoba podająca się za przedstawiciela banku, operatora sieci komórkowej, czy innych usług, z których korzystasz, musisz zachować ostrożność. Dzisiejsza technologia pozwala oszustom podszywać się pod numery telefonów należące do infolinii, przez co czasami udaje się im uśpić czujność swoich ofiar. Szczególnie podejrzane są wszelkie próby zdobycia danych logowania. Często spotykaną metodą jest też informowanie o próbie włamania na konto i prośby o zainstalowanie dodatkowej aplikacji ”zabezpieczającej”. Dzięki niej oszust może przejąć kontrole nad telefonem i zyskać dostęp do konta bankowego.

Jeśli rozmowa z konsultantem wydaje Ci się choć trochę podejrzana, to najlepszym wyjściem będzie przerwanie połączenia. Możesz później samodzielnie wybrać numer infolinii i uzyskać wszelkie niezbędne informacje.

Telefony stacjonarne – czy odbierać?

Kiedy dzwoni numer komórkowy, zwykle budzi on mniejsze zaufanie, niż numer stacjonarny. Jednak taki rodzaj numeru nie gwarantuje bezpieczeństwa połączenia. Z telefonów stacjonarnych mogą dzwonić irytujący telemarketerzy, czy oszuści. Jednak zwykle łatwiej jest sprawdzić, do kogo należy taki numer. Z telefonów stacjonarnych mogą kontaktować się z Tobą różne instytucje państwowe – np. szpitale, urzędy czy szkoły. Czasami warto odebrać taki telefon, jednak lepiej go najpierw sprawdzić.