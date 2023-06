JBL Tune Beam – nowe słuchawki true wireless

JBL wprowadza do sprzedaży swoje nowe słuchawki: JBL Tune Beam to prawdziwie bezprzewodowe słuchawki dokanałowe o konstrukcji zamkniętej typu stick z funkcją redukcji hałasu i brzmieniem JBL Pure Bass. Dostępne w czterech wersjach kolorystycznych.

Dzięki wykorzystanej w słuchawkach JBL Tune Beam technologii Pure Bass, użytkownik będzie mógł słyszeć tylko muzykę, bez hałasu. Te prawdziwie bezprzewodowe słuchawki dokanałowe zapewniają do 48 godzin dźwięku JBL Pure Bass. Funkcja aktywnej redukcji hałasu pomaga pozbyć się zakłóceń, a podwójne mikrofony eliminują dźwięki z otoczenia, zapewniając za każdym razem doskonałe połączenia.

Dzięki JBL Tune Beam można słuchać ulubionych utworów przez cały dzień. Ergonomiczna, odporna na wodę i pył konstrukcja zapewnia komfort przez cały dzień, w każdych warunkach pogodowych. Wystarczy jedno dotknięcie, aby zarządzać połączeniami i korzystać z idealnych połączeń w dowolnym miejscu, bez hałasu z otoczenia. A dzięki technologii aktywnej redukcji hałasu i technologii Smart Ambient można wybrać, czy chce się wyciszyć dźwięk otoczenia, czy też wsłuchiwać się w nie. Konstrukcja zamknięta typu stick zapewnia bezpieczne dopasowanie oraz izolację od hałasu zewnętrznego dla lepszej jakości dźwięku. Aplikacja JBL Headphones pozwala spersonalizować warunki odsłuchu. Można pozostać w kontakcie ze światem na swój sposób.

Brzmienie JBL Pure Bass z inteligentnie zaprojektowanych przetworników o średnicy 6 mm i stick o udoskonalonej konstrukcji pomagają poczuć każdy pulsujący dźwięk. Bluetooth 5.3 z obsługą dźwięku LE (dostępne za pośrednictwem aktualizacji OTA na późniejszym etapie) w słuchawkach JBL Tune Beam przekazuje dźwięk przy niskim zużyciu energii z zachowaniem wysokiej jakości. Ponadto BT 5.3 umożliwia niezależne strumieniowe przesyłanie zsynchronizowanego dźwięku do każdej słuchawki, dzięki czemu można używać jednej lub obu słuchawek. Można też udostępniać swoje materiały wideo lub audio znajomym w słuchawkach, ponieważ BT 5.3 umożliwia bezproblemowe przesyłanie dźwięku do wielu słuchaczy.

Technologia czterech mikrofonów zapewnia wyraźnie i czysto brzmiące połączenia. Słuchawki Tune Beam mają podwójne mikrofony, dzięki czemu zawsze będzie się doskonale słyszalnym. Natomiast funkcja VoiceAware pozwala określić, w jakim stopniu chce się słyszeć własny głos poprzez kontrolowanie sygnału z mikrofonu kierowanego do słuchawek.

Do 48 godzin czasu pracy akumulatora oznacza, że nigdy nie przegapi się żadnego rytmu, Dzięki 12 godzinom pracy słuchawek i 36 godzinom zapasu w etui ładującym lub 10 godzinom pracy plus 30 godzinom zapasu w etui w przypadku włączenia funkcji redukcji hałasu słuchawki dotrzymają tempa nawet najbardziej wymagającym. Jeśli potrzebuje się doładowania, to już po 15 minutach szybkiego ładowania słuchawki dają 4 godziny odtwarzania. Zła pogoda już nie pokrzyżuje planów użytkownika. Dzięki ochronie przed wodą i pyłem w klasie IP54 słuchawki JBL Tune Beam sprostają każdym warunkom pogodowym i wymaganiom podczas treningu. Komfortowe dopasowanie przez cały dzień oznacza, że muzyki nigdy nie zabraknie. Konstrukcja zamknięta typu stick zapewnia dobrą izolację zewnętrznych odgłosów, oferując doskonałą jakość dźwięku i bezpieczne, wygodne dopasowanie. Owalna konstrukcja słuchawki ergonomicznie dostosowuje się do kształtu ucha, zapewniając wygodne dopasowanie, naturalne blokowanie hałasu z zewnątrz i lepszą jakość dźwięku. Dodatkowo aplikacja JBL Headphones pozwala cieszyć się muzyką na własny sposób. Sposób słuchania i gesty dotykowe można dostosować indywidualnie, znaleźć swoje słuchawki, kontrolować hałas z otoczenia oraz korzystać z trybów Smart Audio & Video. Aplikacja dostępna jest za darmo w sklepach Google Play i App Store.

Sugerowana cena detaliczna słuchawek to 479 PLN.