Podczas EV Day Kia zaprezentowała nowe samochody elektryczne

Podczas imprezy EV Day, odbywającej się corocznie w Korei, Kia zaprezentowała trzy nowe modele elektryczne należące do segmentu aut miejskich i kompaktowych. Podczas tego wydarzenia przedstawiła też wizję „pojazdów elektrycznych dla wszystkich” oraz strategię rozwoju w tym obszarze. Kia po wprowadzeniu na rynek EV6 i EV9, co ugruntowało jej pozycję jako producenta samochodów elektrycznych, teraz poszerza swoją ofertę o trzy nowe modele – EV5 oraz koncepcyjne EV3 i EV4.

EV5 to kompaktowy elektryczny SUV zaprojektowany z myślą o rodzinach z pokolenia millennialsów, Concept EV3 w nadwoziu kompaktowego crossovera ma zapewnić zalety większego EV9, natomiast Concept EV4 jest nową odsłoną elektrycznego sedana o odważnym designie. Poza debiutami nowych modeli EV Day był okazją do prezentacji strategii marki dotyczącej samochodów elektrycznych, która ma na celu poprawę obsługi klientów oraz rozwój infrastruktury ładowania.

Marka przedstawiła także plany podniesienia poziomu usług dla klientów, m.in. usprawnienie przyjaznej dla użytkownika aplikacji na smartfony, czy zapewnienie możliwości korzystania z usług sztucznej inteligencji w samochodzie.

Celem marki jest osiągnięcie sprzedaży w wysokości miliona samochodów elektrycznych rocznie do 2026 roku, a do 2030 roku zwiększenie jej do 1,6 miliona egzemplarzy rocznie.

Strategia marki dotycząca samochodów elektrycznych: poszerzanie oferty modeli i rozwój infrastruktury ładowania

Kia zamierza opracować szeroką gamę samochodów elektrycznych, dostępnych w cenie od 30.000 do 80.000 dolarów, do których zaliczają się już istniejące EV6 i EV9. Celem marki jest popularyzacja takich aut, dlatego wprowadza również mniejsze modele, takie jak EV5, EV4 i EV3, w cenie od 35.000 do 50.000 dolarów.

Na rynkach wschodzących najpierw pojawią się EV6 i EV9, po nich zadebiutują modele strategiczne, czyli EV5, EV4 i EV3.

SUV Kia EV5: zaprojektowany i skonstruowany, aby spełniać potrzeby rodzin z pokolenia millennialsów

Kia EV5, trzeci w ofercie model typu BEV, została skonstruowana na platformie E-GMP. Jej wygląd został ukształtowany przez unikalną filozofię projektowania „Przeciwieństwa, które się uzupełniają”, a auto łączy w sobie wyjątkowe wszechstronność i komfort z zaawansowaną technologią, dynamicznymi osiągami oraz wysokim poziomem bezpieczeństwa.

EV5 proponuje całkowicie odmienną koncepcję wnętrza, czerpiąc inspirację z niedawno wprowadzonego na rynek większego SUV-a – EV9. Obszerna kabina pod względem koncepcji i wykonania bardziej przypomina domowy salon niż wnętrze tradycyjnego auta.

Elektryczny układ napędowy

Standardowy model, wyposażony w akumulator zdolny zmagazynować 64 kWh energii i silnik o mocy 160 kW, ma mieć zasięg 530 km na jednym ładowaniu. Model dalekiego zasięgu, wyposażony w akumulator 88 kWh i również silnik o mocy 160 kW, ma uzyskać zasięg 720 km na jednym ładowaniu. Kia EV5 w wersji AWD będzie wyposażona w akumulator 88 kWh i dwa silniki – z przodu o mocy 160 kW i z tyłu o mocy 70 kW, osiągające łącznie 230 kW. W przypadku modelu AWD prognozowany zasięg ma wynieść 650 km w oparciu o standardy CLTC. Szybką ładowarką jego akumulator można naładować od 30 do 80% w 27 minut.

Kia EV5 będzie również dostępna w wersji GT, oferującej lepsze osiągi i dynamiczne wrażenia z jazdy.

Multimedia i łączność

W przestronnej kabinie EV5 znajdują się najnowocześniejsze systemy multimedialne i łączności, które zwiększają komfort podróżowania, umożliwiając jednocześnie pasażerom bezpieczną łączność z cyfrowym światem podczas jazdy.

EV5 jest wyposażony w system multimedialny z nawigacją i z możliwością bezprzewodowej aktualizacji oprogramowania. System obejmuje 12,3-calowy zestaw wskaźników, 12,3-calowy ekran multimediów oraz 5-calowy wyświetlacz do obsługi klimatyzacji. Funkcje te dostarczają kierowcy niezbędnych informacji, zapewniając komfortową i bezpieczną jazdę.

Nowy system obsługi zapewnia lepszą jakość wyświetlania informacji. Proste w obsłudze menu ma użyteczne funkcje umożliwiające kierowcom łatwe monitorowanie takich danych, jak zasięg i ładowanie akumulatora. Płynny przepływ informacji dodatkowo usprawnia opcjonalny wyświetlacz przezierny HUD na przedniej szybie.

Liczbę fizycznych przycisków w kabinie ograniczono do minimum. Pod centralnym ekranem znajdują się cztery ukryte klawisze, które umożliwiają uruchamianie/wyłączenie auta oraz sterowanie ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją; wcześniej obsługa tych funkcji wymagałaby aż 17 przycisków.

Trzystrefowa klimatyzacja może być regulowana przez kierowcę, pasażera z przodu i pasażerów drugiego rzędu, a funkcja nawiewu redukuje nieprzyjemne zapachy z klimatyzacji, zapewniając przyjemną jazdę dla wszystkich pasażerów.

Bezpieczeństwo i komfort

EV5 jest wyposażony w siedem poduszek powietrznych, ma najnowocześniejsze pasy bezpieczeństwa, a jego konstrukcja została zaprojektowana pod kątem optymalnej wytrzymałości. Oczywiście model jest oferowany z najnowszymi zaawansowanymi systemami wspomagania kierowcy i z szeroką gamą układów bezpieczeństwa czynnego.

Jednym z takich systemów jest Highway Driving Assist 2, który pomaga zachować odstęp od poprzedzającego pojazdu, utrzymywać auto na środku pasa ruchu i bezpiecznie zmienić pas.

Za pomocą kluczyka Kia Digital Key 2 kierowcy mogą zdalnie aktywować asystenta parkowania drugiej generacji (RSPA 2). System ten umożliwia autu samodzielne parkowanie bez udziału kierowcy. Ponadto funkcja komfortowego wysiadania oraz zdalna funkcja jazdy do przodu i do tyłu zapewniają kierowcom większe bezpieczeństwo podczas poruszania się na ciasnych parkingach.

Wykorzystując czujniki ultradźwiękowe do wykrywania przeszkód, system RSPA 2 automatycznie kieruje auto na wyznaczone miejsce parkingowe, kontrolując przyspieszanie, hamowanie i zmianę biegów. System automatycznie uruchamia hamulce, jeśli na drodze samochodu zostanie wykryta jakaś przeszkoda, a asystent unikania kolizji z tyłu (RCCA) zapobiega wypadkom z nadjeżdżającymi pojazdami podczas cofania.

Podejmowane są też wysiłki w celu zwiększenia wykorzystania energii w EV5 poprzez wprowadzenie funkcji Vehicle-to-Load (V2L) i Vehicle-to-Grid (V2G). Dzięki V2L akumulator może zasilać zewnętrzne urządzenia elektryczne.

Duża możliwość konfiguracji siedzeń

EV5 jest dostępny z fotelami wykonanymi z ekologicznych materiałów uzyskanych z recyklingu opakowań PET oraz z tapicerką z bioskóry. Przestronna kabina EV5 jest bardzo wygodna i funkcjonalna.

Dzięki płynnej regulacji kąta pochylenia oparcia siedzeń można zapobiec bólowi pleców i kręgosłupa. Fotele relaksacyjne mają cztery tryby ustawienia i trzy poziomy intensywności funkcji masażu, dzięki czemu nawet długa podróż nie będzie męcząca. Fotele komfortowe mają sześć komór powietrza masującego, regulowane w czterech kierunkach podparcie odcinka lędźwiowego, trzystopniową funkcję ogrzewania i wentylacji oraz podnóżek. Fotele, wyposażone w trzy poduszki powietrzne i zagłówek regulowany w czterech kierunkach, zapewniają optymalną ochronę pasażerów.

Tył pojazdu można przekształcić w miejsce do spania dzięki składanym na płasko fotelom w drugim rzędzie. Pasażerowie mają do dyspozycji umieszczoną w tunelu środkowym lodówkę/podgrzewacz, w której można przechowywać żywność. Urządzenie zapewnia funkcje podgrzewania żywności i chłodzenia napojów w zakresie od 5 do 55 stopni Celsjusza i ma pojemność 4 litrów. Można go używać na wiele sposobów, na przykład do utrzymywania ciepła śniadania podczas dojazdów do pracy, podgrzewania napojów, takich jak herbata i kawa, ale też do przechowywania zimnych napojów i wody w czasie letnich wypraw kempingowych.

Projektanci wnętrza EV5 pomyśleli również o możliwości wygodnego spożywania posiłków. Półkę bagażnika, Multi Table, można błyskawicznie przekształcić w stolik.

Kia Concept EV3: zawansowana technologia, funkcjonalność i oryginalny design

Concept EV3 prezentuje wizję elektrycznego, kompaktowego modelu typu CUV, który doskonale łączy funkcjonalność z radością z jazdy. Użytkownicy otrzymują technologię, praktyczność i design flagowego SUV-a marki, EV9, w kompaktowym nadwoziu.

Na niepowtarzalną sylwetkę EV3 składają się kabina z mocno pochyloną przednią szybą, długa, opadająca linia dachu oraz oryginalny wygląd nadkoli. Wnętrze Concept EV3 łączy ogromną funkcjonalność i przestronność z wyjątkowym designem. Podróżowanie w takiej kabinie jest przyjemne, a dobry nastrój pasażerów wzmacnia delikatne, nastrojowe oświetlenie. Siedzenia o zaawansowanej konstrukcji, ergonomiczne i, zgodnie z etosem marki, wykonane z przyjaznych dla środowiska materiałów, są wyposażone w stoliki, które można dowolnie ustawiać. Stoliki mogą być regulowane w czterech trybach, w zależności od potrzeb klienta – Focus, Social, Refreshing i Storage. Asymetrycznie dzieloną kanapę da się bez wysiłku złożyć, by zrobić miejsce na przewiezienie nieporęcznego bagażu, takiego jak elektryczna hulajnoga lub rower.

Kia Concept EV4: nowa definicja elektrycznego sedana

Czterodrzwiowe nadwozie tego modelu może sugerować, że należy go sklasyfikować jako sedana. Jednak jego wyrazista i efektowna stylistyka nasuwają myśl, że to nie tylko kolejny sedan, ale zupełnie nowy typ EV-sedana, który jest symbolem innowacji.

Takie elementy jak wyrazisty, smukły niski przód, wydłużona, dynamiczna sylwetka z długim tyłem i spojler dachowy przywodzą na myśl samochody sportowe i wyścigowe, potwierdzając status EV4 jako elektrycznego sedana całkowicie nowego typu.

Wnętrze jest eleganckie i przestronne, zaprojektowane z naciskiem na wygodę kierowcy. Tablica przyrządów, prezentowana na dwóch cyfrowych ekranach, zapewnia dostęp do najważniejszych informacji bez rozpraszania go podczas jazdy. Concept EV4 jest wyposażony w oświetlenie ambientowe, które tworzy nastrojową atmosferę w kabinie.

Nowe doświadczenie w zakresie pojazdów elektrycznych: podniesienie podróży klienta na wyższy poziom

Aplikacja Kia App, planowana na pierwszą połowę 2024 r., ma zapewnić klientom kompleksową pomoc i ułatwienia – od testowania pojazdów i umawiania jazd próbnych po finalizację umowy.

Aplikacja będzie zawierać chatbota AI, który szybko udzieli odpowiedzi na każde pytanie. Kia App ma także oferować zniżki ubezpieczeniowe, a funkcja „E-routing” – na podstawie stanu naładowania akumulatora – zasugeruje najlepszą trasę, uwzględniającą stacje ładowania. Dla wygody użytkownika na ekranie głównym aplikacji będą wyświetlane informacje oparte na lokalizacji, np. o pobliskich restauracjach, będzie też można zarządzać ładowaniem i monitorować jego przebieg w czasie rzeczywistym na ekranie głównym, korzystając w aplikacji z funkcji „Handle Layer”.