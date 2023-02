PS 5 – dlaczego warto zdecydować się na zakup?

PlayStation to produkt, o którego zakupie myśli wiele osób. Obecnie najwięcej emocji wzbudza PS5, zachwyca swoim niesamowitym desingiem oraz trwałością. Poniższy artykuł rozwieje wszystkie wątpliwości na temat tego sprzętu.

PS5 – co trzeba wiedzieć?

Najnowszy sprzęt od firmy Sony, czyli PlayStation 5 można zakupić w sklepach agd od jakiegoś już czasu. Jednak w dalszym ciągu pozostają pewne niejasne kwestie dla graczy.

Konsolę PlayStation można było zakupić w Polsce od 19 listopada 2020 roku. Dość ważnym elementem w PS5 jest kontroler Dualsense, który posiada zaawansowaną technologię. Pad daje adaptacyjne efekty oraz posiada haptyczne wibracje. Dzięki temu gracz ma realistyczne efekty dotykowe oraz niesamowite doznania. Kontroler bezprzewodowy pozwala poczuć wszystkie akcje niezwykle dokładnie. Grając na przykład w Horizon czy podobne gry, efekty będą zadziwiające. Adaptacyjne spusty dają opór przy różnych czynnościach, dzięki czemu ulubione gry są jeszcze bardziej realistyczne.

W PlayStation 5 jest także mikrofon, który służy do czatowania głosowego podczas rozgrywki. Bez problemu można go także całkowicie wyłączyć. Konsola PlayStation 5 ma także o wiele lepsze głośniki niż poprzednie modele. To powala na jeszcze lepsze efekty na przykład w grze God of war. Także czujniki ruchu zostały udoskonalone względem poprzednich.

Jedną z rzeczy, która rzuca się w oczy, jest większy rozmiar PS5 względem poprzednich. Jest to największa z konsoli, jaka powstała od Sony.

PS5 – jaka jest cena tego urządzenia?

W sklepie typu Media Markt czy Rtv Euro Agd bez problemu kupimy ten sprzęt. Na ten moment konsola sony PlayStation 5 kosztuje około 2-3 tysiące złotych. Warto jednak zauważyć, że w sklepach zazwyczaj mamy zestawy, w skład których wchodzą akcesoria i gry. Dlatego sama konsola PS5 w takim zestawie będzie droższa niż sam sprzęt. W zestawie nie brakuje dysku ssd, gdzie do dyspozycji mamy około 600 GB, gdyż resztę zajmuje oprogramowanie producenta. Jednak pamięć można też bez problemu rozbudować, poprzez zakup dodatkowego dysku. W zestawie jest też kontroler. Jednak, gdy potrzebujemy ich więcej, pady do PS5 możemy bez problemu dokupić. Jest też wygodna podstawka oraz inne przewody umożliwiające graczom wygodną grę.

Playstation 5 – wsteczna kompatybilność

Sony poinformowało, że możliwe jest uruchomienie ponad 4 tysiące gier z PlayStation 4 na PS5, dzięki wstecznej kompatybilności. Dodatkowo to dzięki niestandardowej integracji systemów konsoli dane z dysku będą odczytywane z zawrotną szybkością. Jednak tylko niektóre z gier skorzystają z możliwości, jakie oferują mocne podzespoły. Tylko w wybranych grach można liczyć na płynną rozgrywkę. Jednak Sony informuje także, że mimo iż niektóre z nich uzyskały wsparcie na nowej generacji, nie uda się skorzystać z wszystkich funkcji. Poza tym mogą się pojawić różne błędy, na które trzeba być gotowym.

Zapisy z PS4 można bezproblemowo przenieść na PS5. Jest to możliwe przy pomocy WiFi. Jest to też możliwe za pomocą kabla LAN oraz pamięci USB.

Na co stać konsolę playstation 5?

Wiele osób może zastanawiać się, czy zakup PS5 będzie dla nich opłacalny. Poza tym zastanawiają się, czy widać tę technologię gry, która powinna być na wyższym poziomie niż w poprzednich modelach.

Na pewno PlayStation 5 jest o wiele mocniejszą konsolą. Dodatkowo moc procesora graficznego również jest zauważalna. W PS5 jest o wiele więcej pamięci RAM, szybszy dysk oraz obsługa 4K 60 FPS. To wszystko sprawia, że każdy z graczy powinien być zadowolony.

W co można zagrać na PS5?

Jest wiele ciekawych gier, w jakie można zagrać na konsoli. Wciąż przybywa platformówek, gier sportowych, RPG. Jedną z popularniejszych gier jest Ratchet&Clank: Rift Apart. Jest to gra, która została stworzona na potrzeby najnowszej konsoli. Seria ma już wiele lat, a mimo to wciąż ma wielu fanów. Wirtualny świat w PS5 wygląda fenomenalnie. Ta wyznacza nową jakość i pokazuje, jak mają wyglądać najnowsze gry.

Gra polega na wcieleniu się w bohaterów, którzy utknęli w innej rzeczywistości. Każda z map ma pełno pięknych kolorów, detali oraz pomysłów. Grając w niąę mamy niesamowitą rozrywkę i z pewnością nie będziemy się nudzić.

Inne gry na PS5 to na przykład horizon jest to kontynuacja przygód w postapoliktycznym świecie. Na graczy czeka wiele wyzwań. Realistyczny świat daje ciekawe doznania. Gracz musi zająć się rozprzestrzeniającą się plagą czy nowymi plemionami. W grze Horizon Forbidden West do zwiedzenia jest ogromny podwodny świat z wielkimi maszynami.

W grze Marvel’s spider man otrzymuje się trzy drzewka do rozwoju, które związane są z jadem, kamuflażem oraz zdolnościami bojowymi. W czasie gry zwiększa się progres postaci. Twórcy przenoszą graczy na zimowy Manhattan. Dzielnice Nowego Yorku zwiedza się, przeskakując pomiędzy budynkami. Marvel’s spider man daje wiele misji do zdobycia, pobocznych aktywności, a także wrogów. Starcia z przeciwnikami są naprawdę interesujące. Główna gra jest bardzo ciekawa i trwa nie mniej niż 10 godzin. Do wyboru są także poboczne zadania, co daje około 10 godzin dodatkowej gry. Inne ciekawe propozycje znajdują się tutaj.