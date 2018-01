Inteligentne domowe ładowarki samochodowe od Audi

Tesla przetarła szlaki w zakresie domowych ładowarek innym producentom aut elektrycznych – coraz więcej spośród nich decyduje się na opracowanie swojego własnego modelu. Teraz do ich grona dołącza Audi i ich projekt Smart Energy Network.

Ładowarki Audi mają tworzyć wirtualną elektrownię operującą na zasadzie mikrosieci. Oznacza to, że elektryczność wyprodukowana przez „słupki” wyposażone w panele fotowoltaiczne ma posłużyć nie tylko do ładowania samochodu, ale również zasilania urządzeń znajdujących się w domu. Ponadto ładowarki mają porozumiewać się ze sobą poprzez sieć i zarządzać napięciem elektrycznym w całej mikrosieci, w tym regulować jego codzienne skoki związane z porą dnia. Rozwiązanie to ma przynieść zatem korzyści nie tylko użytkownikom, ale i całej społeczności.

Smart Energy Network jest aktualnie w fazie zamkniętych testów w wybranych regionach Niemiec i Szwajcarii. Audi nie ogłosiło, czy obejmie testami większy obszar Europy oraz kiedy mają się one zakończyć, a gotowe rozwiązanie trafić na rynek.