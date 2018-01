Sztuczna inteligencja projektująca gry komputerowe

Okazuje się, że najlepszym przyjacielem dewelopera gier komputerowych wcale nie jest ekspres do kawy. Może być nim natomiast ANGELINA – sztuczna inteligencja projektująca poziomy w grach komputerowych, która potrafi ponadto wpływać na mechanikę rozgrywki i dopasowywać ją do żądanego poziomu trudności.

ANGELINA oparta jest o algorytmy uczenia się. Jako dane wejściowe otrzymuje podstawowe informacje o grze: jaki ma być jej cel, wielkość map i poziom trudności. Na tej podstawie opracowuje tysiące losowych wariantów poszczególnych poziomów, spośród których wybiera te możliwe do przejścia. Następnie wycina z nich elementy, które uzna za najbardziej grywalne, i skleja w jedno. Proces powtarza się aż do otrzymania jednego, w pełni grywalnego poziomu. W przeciwieństwie do silników generujących losowe mapy, w trakcie projektowania gry ANGELINA może wpływać na mechanikę i cel rozgrywki np. zamiast jednej postaci grywalnej wprowadzić kilka.

Sztuczna inteligencja jest dziełem specjalisty w zakresie AI Uniwersytetu Falmouth, Mike’a Cooka. Obecnie twórca pracuje nad jej szóstą odsłoną, która ma zostać zintegrowana z Twitchem. Dzięki temu użytkownicy platformy będą mogli w czasie rzeczywistym obserwować, jak ANGELINA buduje nowe gry.