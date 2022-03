Nowe gadżety MagSafe od Native Union￼

Jeśli posiadasz smartfona kompatybilnego z MagSafe, na pewno wiesz, jak wygodny jest system od Apple. W ofercie Native Union znajdziesz ładowarki i podstawki, które nie tylko sprawnie uzupełnią akumulator w twoim iPhonie, ale także ozdobią twoją przestrzeń życiową.

Ładowarka Drop Magnetic Wireless Charger to nowa wersja popularnego modelu od Native Union, wyposażona w obsługę MagSafe. Zachowuje ona elegancki design oryginału i jego przemyślaną konstrukcję: dzięki antypoślizgowej podstawce z obciążeniem, z urządzenia da się korzystać jedną ręką. Ładowarka jest kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami w standardzie Qi, umożliwiając ich naładowanie mocą 15 W; w przypadku MagSafe, moc ładowania to natomiast 7,5 W. Długi, dwumetrowy przewód, pozwala użytkownikowi korzystać ze smartfona w trakcie uzupełniania baterii.

Snap Magnetic Wireless Charger jest propozycją dla osób, które często podróżują. Podobnie jak Drop Magnetic, dostarcza nam ona 15 W mocy do ładowania urządzeń Qi i 7,5 W mocy do sprzętów MagSafe, ale łączy je z ponad trzymetrowym przewodem, oplecionym nylonowymi sznurkami. Dzięki temu, kabel jest odporny na uszkodzenia i przetarcia, a dzięki specjalnemu uchwytowi ze skóry, możemy go zwinąć i zabezpieczyć na czas transportu. Ultrasmukła obudowa ładowarki i jej silikonowa baza, dodatkowo ułatwiają korzystanie z urządzenia.

Dwa ostatnie modele przeznaczone są dla domatorów. Snap 2-in-1 Magnetic Wireless Charger to stylowy sprzęt, który umożliwia jednoczesne ładowanie smartfona z MagSafe i AirPodsów. Telefon umieścimy na wygodnym stojaku, którego kąt nachylenia możemy regulować. Ciężka, metalowa baza, zadba o to, by cała konstrukcja pozostała stabilna w trakcie ładowania. Jeśli posiadasz Apple Watcha, możesz wybrać wersję Snap 3-in-1 Magnetic, dodatkowo wyposażoną w odłączaną płytkę do ładowania smartwatcha.