TEST: Vivo V21 5G

Jeszcze kilka lat temu jedynie design flagowców budził prawdziwe emocje. Opalizujące wykończenie, ogromny ekran OLED z wąskimi ramkami, tylny panel z matowego szkła – kto by pomyślał, że te wysmakowane elementy trafią kiedyś do modelu ze średniej półki? Czasy jednak się zmieniły, a wraz z nimi podejście do wyglądu tańszych smartfonów. Oto Vivo V21 5G, niedrogi sprzęt o stylowym wzornictwie i niezłej specyfikacji.

Po wyjęciu telefonu z pudełka, trudno nie zatrzymać na nim na chwilę wzroku. Do redakcji trafił model w kolorze Sunset Dazzle: jasnym błękicie przechodzącym w ciepły, brzoskwiniowy róż. Opalizujące wykończenie przykryte jest warstwą matowego szkła, subtelnie rozpraszającym światło. W połączeniu z solidną ramką i dużym wyświetlaczem, Vivo V21 5G wygląda na znacznie droższego niż jest w rzeczywistości.

Wizualne przyjemności nie kończą się na designie. Telefon otrzymał 6,44-calowy panel AMOLED o rozdzielczości 2408×1080 px i maksymalnym odświeżaniu 90 Hz. Ekran okazał się fantastyczny: wypełniony żywymi barwami, ostry i jasny. Dzięki wsparciu dla HDR10+ oglądanie na nim filmów to prawdziwa przyjemność, zaś adaptacyjne odświeżanie pozwala oszczędzać baterię: w momentach, gdy nie potrzebujemy 90 Hz, sprzęt automatycznie przełącza się w tryb 60 Hz.

Z drugiej strony, V21 5G może pracować w trybie always-on. Ekran nie ulega wtedy wygaszeniu, więc cały czas możemy podejrzeć datę, godzinę i powiadomienia. Warto jednak pamiętać, że funkcja ta powoduje szybsze rozładowanie się smartfona.

Wydłużone, centralne wycięcie kryje w sobie przedni aparat. Jeśli lubimy robić selfie, będziemy w siódmym niebie – kamerka ma rozdzielczość 44 Mp i system optycznej stabilizacji obrazu, jak również dwie LED-owe lampy ukryte po obydwu stronach „oczka”. Wszystko to sprawia, że fotki wyglądają, jakby zostały obrobione w programie graficznym: kolory skóry są ciepłe i naturalne, oczy mają błysk, a na twarz nie wkradają się cienie. Podobnie dobrze wyglądają filmy, co sprawia, że V21 5G spodoba się vlogerom i innym osobom, które często nagrywają swoje przygody.

W porównaniu z rewelacyjnym aparatem przednim, układ główny wypadł dość przeciętnie. Składa się on z trzech „oczek”: głównego 64 Mp, ultra szerokiego 8 Mp oraz kamerki makro 2 Mp. W praktyce najczęściej korzystaliśmy z tego pierwszego: wykonane nim zdjęcia są ostre i pełne szczegółów, acz ich kolorystyka mogłaby być żywsza. Miłą niespodzianką okazała się możliwość kręcenia filmów w 4K i 30 kl./s, niestety bez optycznej stabilizacji obrazu. Pozostałe obiektywy wypadają gorzej, w szczególności ten makro, który do zrobienia przyzwoitych zdjęć wymaga niemal studyjnego oświetlenia.

Vivo V21 5G został wyposażony w procesor Dimensity 800U, któremu towarzyszy 8 GB RAM-u i pamięć wewnętrzna 128 GB, z możliwością rozszerzenia za pośrednictwem karty microSD. Układ od MediaTek nie należy do najnowszych, ale to wciąż wydajny i energooszczędny chip. Odpalanie aplikacji zajmowało nam zaledwie chwilę, zaś większość gier działała bez zająknięcia; jedynie tytuły z zaawansowaną oprawą graficzną (np. Genshin Impact), z rzadka potrafiły się przyciąć.

Smartfon ma jeszcze jedną zaletę: mimo przeciętnej pojemności baterii (4 000 mAh), jego czas pracy na jednym ładowaniu jest naprawdę przyzwoity. Po dniu średnio intensywnego korzystania, urządzenie pokazywało poziom naładowania 35%. Dla porównania, większe wyzwanie – streaming filmu przez 2 godziny przy maksymalnej jasności ekranu – wyczerpało zaledwie 20% akumulatora, co oznacza, że V21 5G wytrzyma około 10 godzin intensywnej pracy.

Do dyspozycji otrzymamy także ładowanie Fast Charge 33 W, za pomocą którego całkowicie uzupełnimy baterię w nieco ponad godzinę. Do pełni szczęścia brakowało nam jedynie wsparcia dla standardu Qi, ale cóż – w tym przedziale cenowym to wciąż rzadkość.

Vivo V21 5G pozytywnie nas zaskoczył. Nie spodziewaliśmy się, że sprzęt w tej cenie może tak fantastycznie wyglądać i oferować aż tyle ciekawych funkcji. Jeśli jesteś vlogerem, lubisz robić selfie lub po prostu cenisz sobie elegancki design, nie będziesz nim zawiedziony.

Specyfikacja