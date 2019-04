IKEA i Sonos prezentują głośniki Symfonisk

O partnerstwie IKEI i Sonosa wiadomo już od wielu miesięcy, ale do tej pory firmy nie zdradzały żadnych szczegółów na temat planowanych produktów. Linia Symfonisk przestała być tajemnicą dopiero wczoraj – w jej skład wchodzą dwa głośniki, w tym jeden zintegrowany z lampą.

Nie wiemy jeszcze, jak będą nazywały się głośniki, ale znamy ich podstawową specyfikację. Lampa wyposażona zostanie w dwa wzmacniacze klasy D, jeden tweeter i jeden głośnik średnio-niskozakresowy w zamkniętej obudowie. Będzie ona współpracowała z inteligentnymi żarówkami z serii Trådfri (do osobnego dokupienia) – natężeniem ich świecenia będzie można sterować za pomocą specjalnego pokrętła. Jej koszt to 180 EUR (ok. 770 PLN).

Głośnik półkowy otrzyma na pozór podobną konfigurację: tweetera, głośnik średnio-niskozakresowy i dwa wzmacniacze w obudowie typu Bass-Reflex, ale najprawdopodobniej parametry przetworników będą różniły się pomiędzy produktami. Służy on do umieszczenia na półce lub… jako półka – po przymocowaniu do ściany udźwignie maksymalnie 3 kg przedmiotów, które na nim postawimy. To najmniejszy tego typu sprzęt w ofercie Sonosa. Zapłacimy za niego 100 EUR (ok. 430 PLN).

Produkty IKEA będą w pełni kompatybilne z systemem multiroom od Sonosa i Amazon Alexą. Otrzymają one również wsparcie dla Apple AirPlay 2. Ze względu na brak wewnętrznych mikrofonów nie skorzystamy z nich jak z inteligentnych głośników, więc do sterowania nimi za pomocą poleceń głosowych niezbędny będzie zewnętrzny sprzęt. Lampa i głośnik półkowy trafią do sprzedaży w sierpniu w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i białej.