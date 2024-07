Idealne przyczepki na co dzień i na weekendowe przygody

Thule Chariot Sport 2 i Thule Chariot Cross 2 to nowe, odświeżone wersje uniwersalnej przyczepki rowerowej Thule Chariot. Nowości bazują na sprawdzonej, docenionej licznymi nagrodami konstrukcji i są doskonałe do codziennego odwożenia dzieci do przedszkola i szkoły, na zakupy spożywcze oraz na weekendowe wyjazdy.

Dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak błyskawicznie zmienianie trybów między wózkiem spacerowym a przyczepką rowerową, wspólne podróżowanie jest wygodniejsze zarówno dla dzieci, jak i rodziców. Gama nowych i udoskonalonych akcesoriów pozwoli aktywnym rodzicom zabrać pociechy na jogging lub narty biegowe, gdy tylko będą mieli ochotę.

Potrzeby nowoczesnych rodzin mogą zmieniać się nie tylko z dnia na dzień, lecz nawet z godziny na godzinę, a dobra przyczepka rowerowa to taka, którą można szybko do nich dostosować. Dlatego nowe modele przyczepek rowerowych Thule Chariot Sport i Thule Chariot Cross zostały wyposażone w funkcję FlipWing, która umożliwia błyskawiczne odpinanie ich od rowerów i zamienianie w wózki spacerowe bez konieczności zdejmowania przednich kół. Ramię haka z mechanizmem kliknięcia można bardzo łatwo przymocować do roweru jedną ręką.

Przyczepki rowerowe łatwo się składają, dzięki czemu rodzice mogą z łatwością umieścić je z boku w kawiarni lub zabrać ze sobą na kolejną rodzinną wyprawę. Nowe, przyciągające wzrok kolory, takie jak Dark Slate, Faded Khaki i Natural Gold kojarzą się z nowoczesnością, a jednocześnie nawiązują do barw natury.

Wygoda dziecka jest bardzo ważnym aspektem codziennych dojazdów rowerem. Dlatego przyczepki Thule Chariot Cross 2 i Thule Chariot Sport 2 mają nowe wyściełane, zdejmowane siedziska – nadające się do prania w pralce. Dodatkowa warstwa wyściółki zapewnia maksymalny komfort podczas każdej przejażdżki, a duże otwory wentylacyjne z przodu i siateczka w tylnej części gwarantują doskonałą wentylację, dzięki czemu dziecko będzie podróżowało w przyjemnym chłodzie. Nowa, modułowa konstrukcja pozwala ustawić jeden fotel na środku przyczepki lub dwa w taki sposób, by zapewnić dzieciom jeszcze więcej miejsca i jeszcze więcej komfortu (dotyczy to wersji przyczepki przeznaczonej dla dwójki dzieci).

Bezpieczeństwo jest od zawsze priorytetem dla Thule, dlatego firma poddaje przyczepki rowerowe testom zderzeniowym w ośrodkach Thule Test Center – ich wyniki potwierdzają, że przyczepki nie tylko spełniają, a wręcz przekraczają wymogi wszystkich norm bezpieczeństwa. Aby zapewnić jeszcze lepszą widoczność, Thule Chariot Sport 2 wyposażona jest we wbudowane światła LED, a model Thule Chariot Cross 2 ma zdejmowane tylne oświetlenie rowerowe Thule Delight i taśmę odblaskową po bokach i na kołach. Przyczepki te szyte są z trwałych materiałów, które można naprawiać, dzięki czemu wystarczają one na wiele lat użytkowania przez kilka rodzin i są przyjazne dla środowiska.

Udoskonalone wielofunkcyjne przyczepki Thule Chariot Sport 2 i Thule Chariot Cross 2 są świetne do codziennych dojazdów i na weekendowe wyprawy.

Thule Chariot Sport 2 to przyczepka rowerowa zaprojektowana specjalnie z myślą o rodzicach kochających sport i ich dzieciach. Modułowa przyczepka rowerowa i wózek do biegania w jednym została stworzona do treningów o każdej porze roku i łatwych dojazdów do pracy, a zmiana trybu na wózek i odwrotnie trwa dosłownie chwilę.

Thule Chariot Cross 2 to przyczepka rowerowa dla aktywnych rodziców przemieszczających się rowerami. Dziecinnie prosta w obsłudze przyczepka rowerowa i wózek spacerowy w jednym Thule Chariot Cross — na co dzień i weekendy — została zoptymalizowana pod kątem codziennych dojazdów do pracy. Ta wytrzymała i bezpieczna przyczepka nadaje się do intensywnego użytkowania w każdych warunkach.

Więcej informacji o nowościach – w tym pełną specyfikację oraz ceny poszczególnych wariantów – znaleźć można na stronie Thule.com.