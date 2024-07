Oferta SkyShowtime dostępna za pośrednictwem Prime Video

Od 5 sierpnia oferta SkyShowtime w Polsce stanie się dostępna za pośrednictwem kanałów Prime Video.

W ramach partnerstwa, klienci Amazon Prime w Polsce będą mogli zakupić dostęp do oferty SkyShowtime, za pośrednictwem istniejących kont Amazon, za 24,99 zł miesięcznie, z możliwością anulowania w dowolnym momencie.

SkyShowtime, za pośrednictwem Prime Video, zapewni widzom dostęp do największych filmowych hitów, a także nowych seriali na wyłączność i produkcji lokalnych, w tym: wszystkich pięciu sezonów hitowego serialu Yellowstone wraz ze spin-offami 1883 oraz 1923, a także A Gentleman in Moscow (Dżentelmen w Moskwie), Apples Never Fall (Niedaleko pada jabłko), Bargain (Aukcja), HALO (sezony 1-2), Kos, Mayor of Kingstown (sezony 1-3), Mission: Impossible – Dead Reckoning, Oppenheimer, Psi Patrol: Wielki film, Star Trek: Discovery (sezony 1-5), The Family Stallone (sezony 1-2), Trolle 3, jak również seriale oryginalne SkyShowtime The Curse, Veronika czy Warszawianka.

Serwis SkyShowtime jest dostępny poprzez aplikację SkyShowtime na urządzeniach z systemem Apple iOS i Android, tvOS, Android TV, Google Chromecast, LG TV i Samsung oraz bezpośrednio na stronie: skyshowtime.com.