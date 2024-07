Jak OLED to tylko z dużym ekranem

Europejczycy coraz chętniej kupują telewizory z większą przekątną ekranu. Olbrzymie telewizory przeznaczone do domowego użytku jeszcze niedawno wydawały się być melodią przyszłości lub „luksusem” dostępnym dla nielicznych – dziś, coraz częściej goszczą w naszych domach. Wysoka rozdzielczość, innowacyjne technologie i nowoczesne podejście do designu sprawiły, że pokochaliśmy duże ekrany i chętnie „inwestujemy” w swoje emocje – na dużym telewizorze, po prostu widać lepiej. Dlatego jeśli chcesz naprawdę poczuć się częścią filmowego świata postaw na jeden z modeli tegorocznej rodziny Samsung OLED – 65, 77-calowe lub większe.

Wybierz większy, nie będziesz żałować

Z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Samsung 5 lat temu wynika, że już wtedy 81 proc. respondentów, którzy ostatnio kupili duże telewizory, wybrało model 55 cali i większy. Z drugiej strony, aż 69 proc. badanych przyznało, że następnym razem rozważy zakup większego ekranu i żałuje po zakupie, że nie wybrało większego ekranu. W Polsce takie przekonanie miało 57 proc. badanych, podczas gdy w Wielkiej Brytanii było to aż 80 proc.. Teraz tendencja wyboru większego telewizora jest jeszcze bardziej zauważalna. Trend ten wzmacnia się z roku na rok oraz skutkuje rosnącą sprzedażą telewizorów z ekranami 65 cali i większymi. Ważnym czynnikiem już teraz jest coraz wyższa jakość obrazu, która jest efektem nie tylko lepszej jakościowo treści, ale także możliwości technologicznych telewizorów, które są gwarantem olbrzymich przeżyć w czasie oglądania.

Obok lubianych przez Polaków telewizorów Samsung Neo QLED wśród wymagających klientów rośnie stale sprzedaż Samsung OLED. W pierwszej połowie 2024 r. Samsung zanotował niemal dwukrotny wzrost liczby sprzedanych telewizorów OLED w porównaniu z rokiem ubiegłym. Co drugi sprzedany OLED marki Samsung to model z ekranem 65 cali. Co symptomatyczne, udział telewizorów z przekątnymi 77 cali to już prawie 10 proc. ogółu sprzedaży Samsung OLED TV. Ponadto, sprzedaż wszystkich modeli Samsung 80 cali i większych wzrosła w omawianym okresie aż o ponad 20 proc w stosunku do pierwszej połowy 2023 roku.

Tegoroczna oferta OLED-ów marki Samsung to nie tylko doskonałe ekrany do oglądania filmów i wydarzeń sportowych oraz gamingu, ale także centra domowej rozrywki, które sprostają wymaganiom nawet najbardziej wymagających użytkowników, także tych którzy chcą w pełni korzystać z potencjału dużych telewizorów. Telewizory Samsung OLED zadebiutowały na polskim rynku w 2022 r. Od tego czasu sukcesywnie jest rozbudowywana ich oferta. Obecnie w sprzedaży jest dostępnych pięć najnowszych, tegorocznych modeli Samsung OLED. Dwa z nich – S95D i S85D – są dostępne w wersjach z ekranami o przekątnej od 48 do 77 cali, a trzy pozostałe modele – S94D, S92D i S90D – dodatkowo również w wariancie 83”. Portfolio OLED-ów uzupełniają trzy urządzenia wprowadzone na rynek w roku 2023 (S95C, S92C i S90C).

„Samsung OLED” równa się jakość potwierdzona testami

Niezrównaną jakość obrazu zapewnia telewizorom Samsung OLED matryca zbudowana z samoemisyjnych pikseli, opartych na technologii kropki kwantowej Quantum Dot. Połączenie zalet tradycyjnej technologii organicznych diod świecących – perfekcyjnie odwzorowanej czerni i głębokiego kontrastu – z kropkami kwantowymi pozwala uzyskać jeszcze szerszy zakres kolorów. Barwy są bardziej realistyczne, żywe i pełne szczegółów, co przekłada się na niezapomniane wrażenia podczas oglądania.

Wyświetlany przez te urządzenia obraz jest tak realistyczny i wypełniony detalami, że widz ma wrażenie uczestnictwa w danej scenie czy wydarzeniu, niezależnie czy oglądamy ulubiony film lub serial, czy śledzimy przebieg meczu piłkarskiego. Dodatkowo w modelu S95D zastosowano technologię przeciwodblaskową Glare Free, która znacząco zmniejsza niepożądane refleksy świetlne z zewnętrznych źródeł, mogące pojawiać się na ekranie i przeszkadzać w oglądaniu.

Najnowsza seria telewizorów Samsung OLED jest wyposażona w neuronowy Procesor AI Quantum 4K, który wykorzystuje sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do skalowania treści do rozdzielczości zbliżonej do 4K oraz optymalizacji jakości obrazu w czasie rzeczywistym. Dzięki temu, niezależnie od źródła sygnału, użytkownik zawsze otrzymuje ostry, wyraźny i pełen detali obraz. Zastosowanie aż 20 wielomodelowych sieci neuronowych, analizujących dane obrazu, przekłada się na precyzyjne i efektywne podnoszenie jakości wyświetlanych treści, obejmujące poprawę kolorów i kontrastu. Co ważne, algorytmy AI inteligentnie dobierają odpowiednie sieci neuronowe do każdego zadania, zwiększając jakość obrazu w sposób całkowicie zautomatyzowany.

Wrażenia oferowane przez Samsung OLED TV będą także wysoce satysfakcjonujące dla fanów gamingu. Dzięki funkcji Upłynniacz ruchu 144 Hz wirtualna rozrywka będzie zawsze płynna, a obraz – ostry. Funkcja Automatyczny Tryb Gry AI zapewni automatyczną optymalizację ustawień wyświetlania opartą na AI (telewizor samodzielnie wykrywa typy gier i dostosowuje ustawienia dla każdego z nich) a intuicyjny, podręczny Panel Gracza 3.0 umożliwi wygodną zmianę ustawień funkcji dla graczy takich jak ultraszeroki widok w grach bez opuszczania gry.

Domowe, bezpieczne centrum multimedialne

Intuicyjny system operacyjny Samsung Smart TV Tizen, pod kontrolą którego działają telewizory Samsung OLED, oferuje szeroki wybór aplikacji multimedialnych. Ponadto telewizory te są obsługują sterowanie głosowe – w tym za pomocą asystenta Bixby Lite, opracowanego przy współudziale Samsung R&D Institute Poland. Co ważne, dzięki Bixby Lite można sterować urządzeniem używając komend głosowych w języku polskim: włączać i wyłączać ekran, przełączać kanały i zmieniać poziom głośności, jak też używać wyszukiwania i zarządzać aplikacjami oraz ustawieniami.

Tizen OS to także możliwość integracji z innymi inteligentnymi urządzeniami w domu i sterowania nimi za pomocą funkcji SmartThings, co czyni z telewizora centralne centrum domowej rozrywki. Ważnym elementem platformy Tizen jest system zabezpieczający Samsung Knox. To o tyle warte podkreślenia, że telewizory nie są kategorią urządzeń na co dzień wymienianą w kontekście cyberbezpieczeństwa i czyhających w sieci zagrożeń.

Mając jednak świadomość, że kradzież danych osobowych czy przejęcie kontroli nad urządzeniem są możliwe w przypadku każdego niezabezpieczonego urządzenia z dostępem do internetu, Samsung – jako jedyny producent telewizorów – wprowadził do swoich telewizorów mechanizm ochrony wrażliwych informacji, takich jak hasła czy PIN-y. Dzięki Knox zabezpieczony zostanie zarówno sam ekran, jak i podłączone do niego domowe urządzenia IoT.

Elegancko i nowocześnie

Telewizory OLED Samsung dzięki technologii Infinity One Design są niezwykle smukłe, a ich minimalistyczne ramki sprawiają, że ekran wypełnia niemal całą powierzchnię urządzenia. Taki design nie tylko wygląda oszałamiająco, ale także pozwala na lepsze wkomponowanie telewizora w wystrój wnętrza.

W przypadku tak zaawansowanych telewizorów, warto zainwestować w dodatkowy zewnętrzny system audio. Idealnym uzupełnieniem telewizora Samsung OLED, które przeniesie widza w centrum akcji i dostarczy niezapomnianych doświadczeń, są głośniki typu soundbar.

Wybrane modele soundbarów, np. Q-Serii, Samsung są wyposażone w subwoofery, które wzmacniają basy, dodając głębi i mocy dźwiękowi. Bezprzewodowe połączenie z telewizorem pozwala na łatwą instalację i eliminację plątaniny kabli. Inwestując w soundbar, zyskujesz nie tylko lepszą jakość dźwięku, ale także elegancki dodatek do swojego zestawu domowej rozrywki.

Telewizory Samsung OLED same w sobie dysponują technologiami poprawiającymi wrażenia dźwiękowe, takimi jak Object Tracking Sound (OTS+). Sprawia ona, że dźwięk w telewizorach Samsung OLED podąża za ruchem obiektów na ekranie. Dzięki temu dźwięk jest bardziej realistyczny i przestrzenny, co znacząco zwiększa immersję podczas oglądania. Niezależnie od tego, czy oglądamy dynamiczny film akcji, mecz piłkarski czy koncert na żywo, dźwięk będzie doskonale dopasowany do obrazu, a dzięki dużemu ekranowi będziemy mogli poczuć się jak w prawdziwym kinie.