Ciesz się wiosną bez alergii

Wyższe temperatury, budząca się do życia, coraz bardziej zielona flora, kwitnące kwiaty, mogą poprawić samopoczucie, jednak u dużej części społeczeństwa kojarzą się ze zmaganiami z alergenami. Na szczęście są urządzenia, które wyeliminują te uciążliwości z naszego otoczenia.

W marcu wiosna rozpoczęła się astronomicznie i kalendarzowo i jesteśmy coraz bliżej pełnego przebudzenia się przyrody z zimowego snu. Okres ten kojarzy się z zieleniącymi się drzewami, kwitnącymi kwiatami i długo wyczekiwanym wzrostem temperatury. Dla części osób jest to jednak czas zmagania się z objawami alergii. W domach, gdzie spędzamy najwięcej czasu, możemy jednak szkodliwe substancje wyeliminować. To ważne, ponieważ jak podaje WHO, powietrze w pomieszczeniach zamkniętych jest od 2 do 5 razy bardziej zanieczyszczone od tego na zewnątrz. Oprócz roślinnych pyłków znaczanie mają tu inne czynniki wywołujące reakcje alergiczne, jak dostające się przez okna zanieczyszczenia spalinami, formaldehydy uwalniane z lakierowanych mebli czy po prostu zwykły kurz, którego w okresie wiosny i lata jest więcej. To tylko niektóre z problemów, dlatego tak ważne jest stałe dbanie o jakość powietrza w miejscach, w których spędzamy dziennie najwięcej czasu.

Filtrem w zanieczyszczenia i alergeny

Szkodliwe czasteczki, które cyrkulują w powietrzu przybierają postać drobinek o wielkość mniejszej od mikrometra, który stanowi 0,001 milimetra. Dla zobrazowania – karta kredytowa ma grubość 0,76 mm. Tych niewidzialnych ludzkim okiem zagrożeń możemy się pozbyć dzięki, zastosowanych w oczyszczaczach powietrza, układom filtrującym. Tego typu sprzęty w swojej szerokiej ofercie posiada szwajcarska firma Stadler Form.

W gamie produktowej tej marki prawdziwymi specjalistami w walce o czyste powietrze są modele Roger. Rodzina tych produktów doczekała się już drugiej generacji, w której występując trzy urządzenia. Powstały z myślą o pracy w pomieszczeniach o powierzchni 33, 66 i 104 m² (Roger little 2, Roger 2 oraz Roger big 2). Stale badają jakość powietrza, aby dostosować pracę do aktualnych warunków. Sekretem ich skuteczności jest dwuetapowa filtracja – posiadają zmywalny, tekstylny filtr wstępny oraz autorski Dual Filter. Pierwszy z nich posiada powłokę Sanitized i wychwytuje większe cząsteczki. Drugi z kolei odpowiada za usunięcie z powietrza szkodliwych substancji chemicznych i drobnoustrojów. Dual Filter jest sercem urządzeń z rodziny Roger 2, a technologicznie stanowi połączenie dwóch rodzajów filtracji – HEPA oraz aktywnego węgla.

Najmniejszy z modeli – Roger little 2 – został zaprojektowany z myślą o pracy w pomieszczeniach o powierzchni do 33 m², w których w ciągu godziny trzykrotnie wymieni powietrze. Dzięki kompaktowym wymiarom łatwo go przenosić pomiędzy pokojami. Modele Stadler Form Roger 2 oraz Roger big 2 posiadają dodatkowo moduł łączności bezprzewodowej, więc mogą być obsługiwane za pomocą aplikacji Smart Living – Smart Life. Pierwszy z nich przeznaczony jest do pracy w pomieszczeniach do 66 m², a drugi na dużych powierzchniach – do 104 m². Roger big 2 osiąga tę niebywałą efektywność pracy dzięki zastosowaniu dwóch filtrów wstępnych oraz dwóch filtrów głównych (Dual Filter).

Papiery na efektywność

Urządzenia z rodziny Stadler Form Roger 2 zostały poddane niezależnym badaniom, które potwierdzają ich skuteczność. Przyznany w wyniku audytu certyfikat ECARF Seal of Quality potwierdza, że urządzenia te są w pełni dostosowane do potrzeb alergików. Oczyszczacze te zostały również przebadane przez niezależną jednostkę badawczą – Airmid Healthgroup. Jej testy laboratoryjne wykazały m.in., że oczyszczacze z gamy Stadler Form Roger 2 usuwają z powietrza w ciągu 60 minut do 99,9% wirusów grypy A oraz skutecznie walczą z koronawirusami. Oczyszczacze Stadler Form Roger 2 testowane były przez 60 minut w specjalnej komorze o objętości 28,5 m3. Do testu został użyty wirus MS2, który jest drobnoustrojem podobnym do SARS-CoV-2. Skuteczność opisywanych urządzeń została również potwierdzona w Polsce. Oczyszczacze powietrza Stadler Form Roger 2 posiadają atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.

W gamie produktowej marki Stadler Form znajduje się wiele produktów, które poprawiają jakość powietrza, w tym m.in. nawilżacze z funkcją oczyszczania powietrza George i Robert. Elementami scalającymi wszystkie model jest wysoka jakość, niebanalny design oraz efektywność działania.