BMW M Festival na torze Silesia Ring – świętowania 50 lat BMW M ciąg dalszy

BMW M GmbH to marka, której korzenie sięgają sportów motorowych. Od 1972 roku oferuje entuzjastom motoryzacji doświadczenia, które przyśpieszają bicie serca i dają czystą radość z jazdy. Samochody BMW M to synonim mocy i innowacyjności. Mimo różnic, które wynikają z przeznaczenia i gabarytów różnych modeli BMW, niepowtarzalny charakter M jest dla nich czymś wspólnym. Już 16 lipca 2022 roku na torze Silesia Ring społeczność fanów i właścicieli pojazdów BMW M będzie mogła przyłączyć się do świętowania 50-lecia marki. W programie m.in. premierowe pokazy BMW M3 Touring i M4 CSL.

Nadchodzący festiwal to okazja nie tylko do tego, by poznać różne modele BMW M, ale również szansa na wymianę doświadczeń między posiadaczami i entuzjastami samochodów BMW M. Wśród atrakcji m.in. wyzwania związane z precyzją prowadzenia samochodu, bezpłatny open track, symulatory wyścigowe, konkurs THE GREATEST BMW M IN POLAND na najpiękniejsze BMW M obecne na festiwalu czy quiz wiedzy o marce BMW M. Nie zabraknie także atrakcji dla dzieci, a całość zostanie zwieńczona koncertem muzycznej gwiazdy.

Wyjątkowe wydarzenie wymaga szczególnej oprawy i dobrej lokalizacji, dlatego festiwal odbędzie się na torze Silesia Ring. Obiekt to najnowocześniejszy w Polsce, pełnowymiarowy tor wyścigowy, który wyróżnia się nowoczesną infrastrukturą i doskonałą lokalizacją (Kamień Śląski, 30 km od Opola, 8 km od autostrady A4). Optymalne parametry i pułapki żwirowe zapewniają bezpieczeństwo nawet podczas ekstremalnej jazdy.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia oraz biletów znajdują się pod adresem: https://www.bmwmfestival.pl/

Harmonogram atrakcji:

08:00-09:00 Otwarcie bram – przyjazd i rejestracja uczestników

09:00-09:10 Oficjalne rozpoczęcie BMW M Festival

09:30-10:30 OPEN TRACK

11:00-13:00 Moduł szkoleniowy dla uczestników VIP Track Experience

13:30-15:30 Moduł szkoleniowy dla uczestników VIP Track Experience

16:00-17:00 Parada BMW M

17:00-19:00 OPEN TRACK

19:00-19:30 Rozstrzygnięcie konkursu THE GREATEST BMW M IN POLAND

20:00-22:00 Koncert

22:00 Zakończenie festiwalu