HTC prezentuje koncepcyjny headset AR Vive Proton

Jeszcze kilka lat temu headsety VR i AR uwiązywały nas do komputerów za pośrednictwem kabli, zewnętrznych stacji śledzenia i ograniczonych pól zabawy. Na rynku pojawia się jednak coraz więcej lekkich, wygodnych i łatwych w obsłudze urządzeń, a dzięki HTC ich liczba może się wkrótce powiększyć.

HTC Vive Proton to lekki, prototypowy headset stworzony do obsługi rzeczywistości mieszanej i rozszerzonej. W przeciwieństwie do rozwiązań typu Magic Leap, urządzenie otrzymało pełnowymiarowy ekran, na którym wyświetlane będzie nagranie z umieszczonej na headsecie kamery. Na obraz nałożone zostaną elementy AR z gry i aplikacji. Vive Proton najprawdopodobniej otrzyma także antenę 5G, ale nie będzie ona wbudowana bezpośrednio w gogle, tylko przymocowana do nich przewodowo – przekaźnik umieszczony tak blisko głowy mógłby powodować dyskomfort użytkownika. HTC wyjaśnia, że projekt jest w początkowej fazie prac – istnieje jego działający prototyp, lecz firma wciąż pracuje nad udoskonaleniem specyfikacji i designu sprzętu.

Nieco więcej wiemy na temat planowanych dodatków do headsetu Vive Cosmos. Będą one miały postać faceplate’ów, czyli przednich płytek gogli. Zapowiadana od pewnego czasu External Tracking Faceplate umożliwi urządzeniu korzystanie z zewnętrznych stacji śledzenia ruchu. Będzie ona dostępna w sprzedaży detalicznej lub jako element dedykowanego zestawu Vive Cosmos Elite, w którego skład wejdą także stacje bazowe SteamVR i kontrolery Vive. Kolejny zestaw, Cosmos XR, jest stworzony z myślą o zastosowaniach AR, a Vive Cosmos Play – z myślą o najprostszych grach VR oraz wirtualnych muzeach i programach edukacyjnych.

Nowości od HTC miały zostać zaprezentowane na targach MWC, ale w związku z odwołaniem imprezy producent postanowił ograniczyć się do informacji prasowych, obiecując, że w najbliższym czasie poznamy więcej szczegółów. Przykładowo, Vive Cosmos XR ma pojawić się na tegorocznej edycji Game Developers Conference w San Francisco.