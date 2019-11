e-tron Sportback – najnowszy elektryk od Audi

Dotychczas Audi miało w swojej ofercie jeden model dostępny jedynie z silnikiem elektrycznym – był to SUV e-tron Quattro. Tym razem dołączy do niego samochód utrzymany w bardziej sportowym stylu, ale wciąż zapewniający niezłe osiągi.

Pod wieloma względami e-tron Sportback jest podobny do swojego poprzednika – ma niemal identyczne wymiary i podobne osiągi do pokrewnego mu SUV-a. W Europie będzie on dostępny w dwóch wersjach: Sportback 50 i Sportback 55. Ta pierwsza zostanie wyposażona w dwa napędy elektryczne o łącznej mocy 308 KM, momencie obrotowym 540 Nm i pojemności baterii 71 kWh, a mocniejszy wariant otrzyma 355 KM mocy, maksymalny moment obrotowy 561 Nm i akumulator 95 kWh.

Najprawdopodobniej będą to zatem silniki znane z e-trona Quattro, pozwalające na rozpędzenie się do 190 km/h (Sportback 50) i 200 km/h (Sportback 55). Powiększony zostanie natomiast zasięg auta na jednym ładowaniu – w cyklu WLTP ma on wynosić do 446 km dla mocniejszego Sportbacka. Dodatkowo samochód zostanie wyposażony we wsparcie dla szybkich ładowarek.

Wewnątrz e-trona Sportback znajdziemy typowy dla Audi wirtualny kokpit i system infotainment z podwójnym ekranem, nawigację oraz podstawowych asystentów bezpieczeństwa: system ochrony pasażerów Audi Pre-Sense Basic i system zapobiegania kolizjom Audi Pre Sense Front. Samochód będzie mógł zostać wyposażony w mnóstwo dodatkowych funkcji, na przykład kamery 360 stopni, asystenta parkowania, adaptacyjny tempomat czy system audio od Bang & Olufsen.

Ceny e-trona Sportback zaczynają się od 71 350 EUR (ok. 306 500 PLN). Najprawdopodobniej wartość ta dotyczy słabszej wersji, ale nie jest to stuprocentowo pewne. Auto pojawi się w Europie w 2020 roku.