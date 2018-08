Android ze wsparciem dla aparatów słuchowych

Dzięki smartfonom interakcje ze światem stają się łatwiejsze dla osób niepełnosprawnych. Tym razem Google wyciąga rękę do użytkowników z poważnym niedosłuchem i prezentuje specjalny standard ASHA, który już wkrótce umożliwi połączenie aparatu słuchowego z telefonem.

W zamieszczonym na blogu Androida oświadczeniu Google wskazuje na fakt, że zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia na świecie jest 466 milionów osób cierpiących na niedosłuch w stopniu uniemożliwiającym codzienne funkcjonowanie bez pomocy specjalnego sprzętu. Prognozy wskazują na to, że liczba ta podwoi się do 2050 roku. Właśnie dlatego stworzenie możliwości integracji smartfonów i aparatów słuchowych staje się coraz istotniejszą kwestią. Google podjęło w tym celu współpracę z producentem sprzętu diagnostycznego GN Hearing, a owocem prac jest standard ASHA. Pozwoli on na bezpośrednie połączenie aparatu słuchowego i telefonu za pomocą protokołu Bluetooth Low Energy, co ułatwi użytkownikowi prowadzenie rozmów telefonicznych, otrzymywanie notyfikacji audio i swobodne korzystanie z multimediów.

Oczywiście do tego celu niezbędne będzie posiadanie aparatu obsługującego Bluetooth, które obecnie są rzadkością. GN Hearing jest pierwszą firmą, która wyprodukuje sprzęt zgodny ze standardem ASHA, ale jest on otwarty dla wszystkich producentów. Google zapowiada, że będzie na bieżąco aktualizowało i unowocześniało standard w taki sposób, by jak najlepiej służył użytkownikom. Pierwsze aparaty słuchowe z opcją parowania ze smartfonem Androida powinny pojawić się w sprzedaży już w 2019 roku. Kto wie, może nawet znajdą się one w planowanym salonie Google?