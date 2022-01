Honor, marka znana przede wszystkim z budżetowych urządzeń ze średniej półki, chce wejść na rynek flagowców mocnym ciosem. Magic V to pierwszy telefon marki, który został wyposażony w składany wyświetlacz.

Jak większość „składaków”, propozycja Honora została wyposażona w dwa ekrany. Ten zewnętrzny to 6,45-calowy OLED 2560 x 1080 px o odświeżaniu 120 Hz. Po otwarciu, do dyspozycji otrzymujemy 7,9-calowy panel OLED 2272 x 1984 px; co ciekawe, jego częstotliwość odświeżania to jedynie 90 Hz. Obydwa wyświetlacze obsługują 100% palety DCI-P3 i otrzymały certyfikację IMAX Enhanced. Honor obiecuje, że ekranu głównego nie będzie szpeciło wyraźne zagięcie – zadba o to specjalna konstrukcja zawiasu w kształcie kropli wody.

Wewnątrz urządzenia znajduje się nowy procesor Snapdragon 8 Gen 1 z modemem 5G, 12 GB RAM-u i maksymalnie 512 GB pamięci wewnętrznej. Urządzenie będzie działało na Androidzie 12. Z tyłu umieszczona została potrójna kamerka, złożona z obiektywu szerokokątnego, obiektywu ultraszerokiego i „aparatu o rozszerzonym spektrum”; każde z „oczek” ma rozdzielczość 50 Mp. Do dyspozycji otrzymamy także dwie kamerki do selfie 42 Mp, jedną na ekranie zewnętrznym i jedną na wewnętrznym. Całość zasili bateria o pojemności 4750 mAh z obsługą szybkiego ładowania 66 W.

Początkowo, Honor Magic V trafi jedynie na chiński rynek. Wersja 12 GB/128 GB ma kosztować 10 000 CNY (ok. 6 290 PLN), zaś 12 GB/256 GB – 11 000 CNY (ok. 6 920 PLN). Nie wiadomo, czy i kiedy pojawi się on także w Europie.