TEST: Audi e-tron GT 60 Quattro

Samochody elektryczne dzielą się na miejskie, rozsądne auta, oraz pojazdy, którym daleko do stateczności. Wystarczy jeden rzut oka na nowego Audi e-tron GT, by przekonać się, że zalicza się on do tej drugiej kategorii – jego rodowód zdradza sportowa, aerodynamiczna sylwetka. Czy to eleganckie coupé ma jednak szansę zarządzić na polskim rynku samochodów elektrycznych, na którym dominują praktyczne samochody dla rodziny?

Jak przystało na auto z oznaczeniem GT, e-tron GT może pochwalić się budzącymi emocje osiągami. W modelu testowym bezemisyjny układ o mocy 476 KM (w trybie boost wartość ta zwiększa się do 530 KM) został połączony z napędem na obydwie osie; do zabawy otrzymałem także adaptacyjne zawieszenie i mnóstwo systemów asystujących. W praktyce oznaczało to, że e-tron GT potrafił naprawdę mocno wbić w fotel – wystarczyło lekkie dociśnięcie gazu, by Audi dynamicznie zrywało się do przodu.

Podczas jazdy nie miałem jednak problemów z opanowaniem samochodu: zadbał o to precyzyjny układ kierowniczy i nisko osadzony środek ciężkości, dzięki któremu auto przyjemnie trzyma się drogi i gładko wchodzi w zakręty. Z drugiej strony e-tronem GT podróżowało się bardzo przyjemnie także przy prędkościach miejskich, bez wciskania gazu w podłogę.

W trakcie testu samochód średnio pobierał 24,3 kWh/100 km. W przypadku akumulatora o pojemności 83,7 kWh, daje to około 345 km realnego zasięgu, znacznie mniej od wartości uzyskanej w badaniach WLTP. Trzeba przy tym zaznaczyć, że test przeprowadzany był w niskich temperaturach, przy włączonym ogrzewaniu – takie trudne warunki zawsze mają wpływ na wydajność akumulatora. Nagana należy się natomiast za bardzo słaby system rekuperacji, który odzyskuje jedynie minimalną ilość energii.

Podczas jazdy Audi e-tron GT miałem także okazję przetestować działanie systemów wspomagania kierowcy. Testowy samochód był pod tym względem dość mocno doposażony: w drodze najczęściej korzystałem z wyświetlacza head-up oraz asystenta rozpoznawania znaków drogowych, zaś na parkingu nieoceniony okazał się system kamer 360 stopni – tylna szyba jest dość mała i wąska. Pozytywnie oceniam pracę systemu inforozrywki, przejrzystego i płynnego, wyposażonego w fizyczne przyciski i dedykowany panel klimatyzacji.

Audi e-tron GT to jeden z tych samochodów, które kupuje się oczami. Jego szlachetna, nisko poprowadzona sylwetka z dramatycznie opadającym dachem uzupełniona została drapieżnymi reflektorami przednimi i przecinającą bagażnik linią tylnych świateł. Auto testowe dodatkowo zdobiły ogromne, 20-calowe felgi.

Z zewnątrz jest fantastycznie, a jak będzie w środku? Kabina elektrycznego coupé okazała się zadziwiająco przestrzenna, a przy tym pięknie wykończona. Szlachetne materiały otaczały mnie ze wszystkich stron: karbonowe wstawki na desce rozdzielczej, aluminiowe listwy progowe czy wreszcie skórzana, pikowana tapicerka siedzeń. Sportowe fotele kryją w sobie zresztą dużo niespodzianek: podgrzewanie, funkcję masażu i wentylacji oraz możliwość elektrycznej regulacji ustawień miejsca kierowcy.

Nieco mniej wygodnie siedziało mi się z tyłu; owszem, e-tron GT może pochwalić się naprawdę niezłą przestrzenią na kolana i stopy, ale nawet niezbyt wysocy dorośli będą musieli pochylić głowy w trakcie jazdy. To po części wina nisko poprowadzonej linii dachu, ale sytuacji nie poprawia panoramiczny dach, zamontowany w aucie testowym. Do dyspozycji otrzymujemy także dwa bagażniki. Ten z przodu jest raczej symboliczny i pomieści niewiele (na przykład przewody do ładowania), ale z tyłu projektantom udało się wygospodarować całkiem pokaźny kufer o pojemności 405 l i licznych schowkach, które ułatwią organizację bagaży.

Ceny Audi e-tron GT rozpoczynają się od 440 000 PLN, ale bardzo drogie pakiety dodatkowe szybko wywindują cenę powyżej pół miliona złotych. Mimo tego samochód jest tańszy od pokrewnego Porsche Taycana w porównywalnej konfiguracji i zbliżony cenowo do Tesli Model S. Cóż, nikt nie powiedział, że model GT z wyższej półki będzie niewielkim wydatkiem…

Specyfikacja