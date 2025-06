Stylowy prezent na Dzień Ojca?

Dzień Ojca zbliża się wielkimi krokami, a jeśli wciąż nie masz pomysłu na prezent – podpowiadamy: zegarek to klasyka, która nigdy nie wychodzi z mody. Stylowy, osobisty, praktyczny. Taki, który nie tylko podkreśli charakter, ale i zostanie z obdarowanym na dłużej. W najnowszych kolekcjach GUESS Watches znajdziesz idealny model na tę okazję – bez względu na to, czy twój tata preferuje ponadczasową elegancję, sportową funkcjonalność czy modowy pazur.

Dla taty, który zna się na trendach

Jeśli twój tata nie boi się mody, lubi logo w wersji premium i stawia na dodatki z charakterem – kolekcja GUESS inspirowana logomanią z pewnością przypadnie mu do gustu. Czarny total look? Model GW0710G3 w wersji black-on-black – z siateczkową bransoletą i tłoczonym monogramem na tarczy – łączy minimalizm z wyrazistością. Jeśli szukasz czegoś jeszcze bardziej unikatowego – wybierz GW0702G1 ze złotą kopertą i trójwymiarową głową lwa. Symbol siły i niezależności w biżuteryjnej oprawie. Z kolei GW0887G2 wyróżnia się butelkowozieloną tarczą o fakturze przypominającej skórę krokodyla – to elegancki model z nutą nonszalancji.

Dla taty w ciągłym ruchu

Jeśli twój tata to typ aktywnego eksploratora, który nie znosi nudy – wybierz zegarek, który nadąży za jego stylem życia. GW0803G1 z industrialnym designem, żółtymi akcentami i grafitową kopertą to propozycja dla tych, którzy cenią sportowy styl i miejską dynamikę. Funkcjonalność w nowoczesnej formie? GW0903G2 z trzema subtarczami, masywną stalową kopertą i wyrazistym bezelem sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i podczas aktywności w terenie. Dla fanów mocnych akcentów: GW0911G3 z dużymi cyframi, złotymi detalami i silikonowym paskiem to sportowy styl w dojrzałym wydaniu.

Dla taty wiernego klasyce

Ceni elegancję, prostotę i ponadczasowy styl? Klasyczne modele GUESS trafią w jego gust. GW0898G3 to minimalistyczny zegarek w prostokątnej kopercie, dostępny w wersji czarnej, złotej i granatowej – zawsze z siateczkową bransoletą i czystą, elegancką tarczą. GW0896G2 stawia na detal: pionowa faktura, rzymskie indeksy, klasyczne połączenia kolorystyczne i trzy warianty do wyboru. Szukasz złotej klasyki w nowoczesnym wydaniu? GW0728G2 łączy promienistą tarczę i rzymskie cyfry z gumowym paskiem. GW0789G1 to z kolei świeże spojrzenie na klasykę – zielona tarcza i srebrna oprawa nadają mu lekkości i uniwersalności.

Dla taty, który lubi błyszczeć

Twój tata nie boi się przyciągać spojrzeń? Sięgnij po model, który wygląda jak biżuteria – efektowny i wyrazisty. GW0796G1 to błysk w czystej postaci – kryształy zdobią tarczę, kopertę i bransoletę, tworząc spektakularny look. Jeśli łączy sportową sylwetkę z biżuteryjnymi detalami, GW0785G3 będzie idealnym wyborem – masywna koperta, stalowe zdobienia i matowa czerń robią wrażenie. GW0909G2 z kolei to złoto i czerń w dynamicznej formie – kryształowy bezel, efektowna tarcza i miękki pasek z silikonu. Luksus w casualowej odsłonie.

Zegarki GUESS Watches dostępne są w salonach stacjonarnych marki, u wybranych partnerów detalicznych oraz online. Wybierz model, który najlepiej wyrazi styl twojego taty – i spraw mu prezent, który zostanie z nim na dłużej.