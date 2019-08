Gry na SNES-a mogą pojawić się na Switchu Online

Dla graczy gry retro są okazją do przypomnienia sobie czasów dzieciństwa (lub dowiedzenia się, jak to drzewiej bywało), a dla wydawców – kurą znoszącą złote jajka. Nintendo jest tego świadome, dlatego już wkrótce możemy się spodziewać pojawienia się tytułów ze SNES-a w usłudze Switch Online.

Dotychczas serwis Nintendo Switch Online umożliwiał grę w tytuły z NES-a – biblioteka zawierała ponad 40 tytułów, w tym klasyki pokroju Mario Bros., The Legend of Zelda i Ninja Gaiden, ale także sporo bardziej niszowych gier. Wielu fanów miało nadzieję, że niedługo do tej kolekcji trafią także tytuły z popularnego Super Nintendo Entertainment System, co najprawdopodobniej wydarzy się już niedługo. Wśród złożonych przez Nintendo patentów znalazł się bowiem taki opisujący bezprzewodowy kontroler wzorowany na padzie do SNES-a.

Fanowskie teorie głoszą, że będzie on kompatybilny ze Switchem. Ich potwierdzeniem ma być fakt, że zeszłorocznej premierze gier na NES-a towarzyszyła premiera dedykowanego pada, podłączanego bezprzewodowo lub zamiast klasycznych Joy-Conów – nic dziwnego, jeśli sytuacja powtórzy się i w tym roku. Nintendo w ogóle lubi przenosić stare gry na nowe konsole: wiele tytułów ze SNES-a pojawiło się na Wii Virtual Console, a na 3DS-ie mogliśmy zagrać w gry z GameBoya i Sega Game Gear. Ciekawe, czy większa oferta retro zachęci użytkowników do korzystania z abonamentu Nintendo Switch Online?