Harman Kardon prezentuje głośniki Citation One Duo III￼

Urządzenia smart home nie zawsze zachwycają jakością dźwięku. Jeśli chcesz zaprosić do swojego domu Asystenta Google, zadbaj o to, by był on zamknięty w odpowiednio brzmiącym sprzęcie. Zestaw Harman Kardon Citation One Duo III dostarczy ci wspaniałych wrażeń akustycznych i ozdobi twoją przestrzeń życiową.

W zestawie znajdziemy dwie minimalistyczne jednostki Harman Kardon Citation One MK III, wykończone wełnianą tkaniną Kvadrat. Jest ona odporna na zabrudzenia, co oznacza, że sprzęt będzie pięknie wyglądał przez długie lata. Głośniki zostały wyposażone w sterowanie dotykowe, ale najważniejszym elementem jest natywne wsparcie dla Asystenta Google: by rozpocząć odtwarzanie playlisty, albumu czy podcastu, wystarczy poprosić o to wirtualnego pomocnika. Mikrofony można w dowolnej chwili wyłączyć, a o ich statusie informują wskaźniki LED.

Głośniki w zestawie Citation One Duo III, zostały wyposażone w dwa przetworniki – tweeter 20 mm oraz woofer 89 mm, – dzięki którym mogą pochwalić się wyrazistym, głębokim brzmieniem. Dwie jednostki możemy sparować w system stereo lub ustawić w różnych pomieszczeniach, tworząc system multiroom. Urządzenia są kompatybilne z Apple AirPlay i Chromecastem, a dzięki łączności Bluetooth, odtworzymy na nim utwory ze smartfonów i innych źródeł lokalnych. Do sterowania pracą sprzętu, wykorzystamy natomiast aplikację Google Home.

Harman Kardon Citation One Duo III jest już dostępny w sprzedaży. Zestaw został wyceniony na 1 700 PLN.