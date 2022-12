Lenovo Yoga Slim 7i Pro – laptop premium w cenie klasy średniej?

Lenovo Yoga Slim 7 Pro to jedna z najłatwiejszych do polecenia serii laptopów dla tych, którzy chcą komputera, wyglądającego i działającego jak najwyższej klasy komputer premium, ale kosztującego trochę mniej.

Ten konkretny model wyposażony jest w procesor Intela, stąd „i” w nazwie. Pro natomiast nie jest równoznaczne, że Lenovo Yoga Slim 7 Pro jest mocniejszy niż standardowa Yoga Slim 7. Oznacza m.in. to, że ekran ma proporcje 16:10, a nie 16:9, które można zobaczyć w wielu innych laptopach Lenovo ze średniej półki.

Wyższy, 14-calowy ekran jest idealny do aplikacji biurowych i przeglądania treści, a jakość wyświetlania jest świetna w swojej kategorii cenowej, plasując Lenovo Yoga Slim 7 Pro jako jeden z najlepszych wszechstronnych laptopów w tej klasie.

To zarazem jeden z najlepiej wyglądających laptopów średniej półki.

Seria jest ucieleśnieniem wiedzy, że wiele osób chce prostego, normalnego laptopa, który dobrze wygląda. Żadnych sztuczek, żadnych przyciągających uwagę motywów projektowych, tylko dobra jakość wykonania i charakterystyczny styl Lenovo. Wiele elementów wyglądu opiera się na prostych rozwiązaniach: klawisze klawiatury mają zaokrąglone spody, zmiękczające wygląd płytek o kopułkowym kształcie.

Cały Lenovo Yoga Slim 7 Pro, w tym te klawisze i touchpad, jest udekorowany w łupkowoszarym kolorze Slate Grey. Wszystkie panele są aluminiowe. Jakość wykonania jest doskonała, stanowiąc wyraźny krok naprzód w stosunku do w większości plastikowego Lenovo Yoga 6. Ekran nie ugina się, a obudowa klawiatury jest sztywna, gdy podniesie się go za jeden róg, co nie jest trudne, bo laptop waży 1,39 kg.

Klawisze działają szybko i są dobrej jakości, charakteryzując się solidnym sprzężeniem zwrotnym. Podświetlenie ma też sprytnego asa w rękawie. Można ustawić jego poziom na jedną z dwóch intensywności, co jest normą, lub można użyć trybu Auto. Ten analizuje poziom oświetlenia otoczenia za pomocą kamery internetowej, aby automatycznie podświetlać klawisze, gdy robi się ciemno.

Lenovo Yoga Slim 7 Pro ma szklany touchpad. To ważna zaleta, ponieważ najlepsze alternatywy dla tego modelu mają plastikowe gładziki. Szklane panele dotykowe są gładsze, mniej lepkie i są często niedocenianą częścią tego, co odróżnia laptopy ze średniego segmentu od siebie. Touchpad Lenovo Yoga Slim 7 Pro na pierwszy rzut oka wygląda na centralnie umieszczony, ale w rzeczywistości jest nieco przesunięty na lewo.

Ekran jest tym, co odróżnia Lenovo Yoga Slim 7 Pro od innych laptopów z serii 7, ponieważ ma wspomniany ekran 16:10 zamiast 16:9. Korzyści z wyższego wyświetlacza są natychmiast oczywiste. Kiedy pisze się dokumenty lub korzysta z innych aplikacji zwiększających produktywność, Lenovo Yoga Slim 7 Pro od razu wydaje się bardziej przestronny. 14-calowy ekran będzie dla większości osób stanowił najlepszą możliwą równowagę między przenośnością a komfortem podczas całodziennej pracy.

Rozdzielczość Lenovo Yoga Slim 7 Pro znacznie przekracza 1080p (2K), typową dla tego typu laptopów, charakteryzując się wyświetlaczem IPS o rozdzielczości 2880×1800 pikseli (2,8K), który pozbywa się wszystkich na wpół oczywistych pikselizacji widocznych w laptopach Full HD tej wielkości.

Ekrany o wysokiej rozdzielczości są często kojarzone z grami i projektowaniem, ale różnica jest równie oczywista, gdy pracuje się nawet w takich codziennych programach typu Microsoft Word. Jasność jest również solidna, osiągając maksimum 400 nitów. Gama kolorów obejmuje 100% sRGB, 79,1% Adobe RGB i 82% DCI P3. To wystarczy, aby wyświetlacz był dobrze nasycony 1,07 mld odcieni optymalizowanych przy użyciu technologii Dolby Vision.

1341:1 w tym modelu jest doskonałym współczynnikiem kontrastu. Jest to również panel 90 Hz, zapewniający płynniejsze przewijanie i ruch kursora. Wbrew pozorom ta zwiększona płynność przydaje się nie tylko w grach, ale i w zwykłym użytkowaniu.

Ekran Yoga Slim 7 Pro podąża za tymi samymi drogami postępu, co w laptopach do gier Lenovo Legion, w których to pojawiły się panele 2560×1600 pikseli do komputerów do gier w cenie, w której zwykle można zobaczyć te 1080p. To się nazywa postęp.

Reszta specyfikacji Lenovo Yoga Slim 7i Pro jest również solidna. W teorii wydajność nie oferuje niczego nowego, ale jest wystarczająco wysoka, aby z łatwością wykonywać zadania związane z produktywnością. Mimo że jest smukły i lekki, doskonale radzi sobie z profesjonalnymi aplikacjami, takimi jak Photoshop. Karta graficzna Intel Xe umożliwia grę w mniej wymagające tytuły jak np. Wiedźmin 3 z 45 fps przy rozdzielczości 1680×1050 pikseli.

Wentylatory Lenovo Yoga Slim 7i Pro wydają tylko cichy dźwięk pod wysokim obciążeniem. Całodzienne użytkowanie przy lekkiej pracy jest absolutnie możliwe, gwarantując od dziewięciu do ok. 13 godzin działania. Dodatkowo laptop wspiera technologię Rapid Charge, dzięki czemu można zapewnić sobie nawet do dwóch godzin pracy po zaledwie 15 minutach ładowania urządzenia.

Lenovo Yoga Slim 7i Pro ma dwa, zgodne ze standardem Thunderbolt 4, porty. Są to ultraszybkie złącza, które mogą być ważnym elementem na przyszłość, w zależności od sposobu korzystania z laptopa. Jest też port USB-A 5 Gb/s i gniazdo słuchawkowe. Głośniki Lenovo Yoga Slim 7i Pro są rezonujące, z dobrą maksymalną głośnością i lekkąnutą basu. Zostały również zoptymalizowane pod kątem Dolby Atmos.

Obecnie kupno laptopa nie wiąże się wyłącznie ze sprzętem, ale także z usługami. W przypadku Lenovo Yoga Slim 7i Pro otrzymujemy w standardzie 2 lata Premium Care, czyli pakiet serwisowy obejmujący m.in. obsługę wysoko wykwalifikowanego technika przez infolinię, czat czy e-mail, priorytetyzację części, naprawę sprzętu z dojazdem do klienta oraz coroczną kontrolę kondycji komputera.

Lenovo Yoga Slim 7i Pro to wszechstronny laptop o gustownym designie, świetnej jakości wykonaniu, ostrym ekranie i ze szklanym touchpadem. To wspaniałe ultraprzenośne urządzenie, które obecnie można kupić w rewelacyjnej cenie w stosunku do możliwości, jakie oferuje.