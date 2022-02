Marcowa oferta PlayStation Plus z gorącymi tytułami￼

Już za kilka dni, posiadacze aktywnego członkostwa w usłudze PlayStation Plus, otrzymają dostęp do czterech wyjątkowych gier. Tym razem, wszystkie objęte promocją tytuły będą dostępne zarówno dla posiadaczy PS4, jak i PS5.

Marzec będzie stał pod znakiem gier multiplayer. Ghost of Tsushima: Legends to rozszerzenie uniwersum kultowego tytułu. W grze stworzymy postać należącą do jednej z czterech klas (samuraja, łowcę, ronina lub zabójcę), po czym weźmiemy udział w misjach fabularnych dla dwóch osób oraz trybie Przetrwania dla czterech uczestników. Możemy bawić się zarówno ze znajomymi, jak i losowymi graczami.

Rozgrywka dla wielu osób może wyglądać także w zupełnie inny sposób. ARK: Survival Evolved to sandboxowy tytuł survivalowy, w którym wcielamy się w rolę rozbitka na tajemniczej, pełnej groźnych dinozaurów i nieprzyjaciół wyspie. Chociaż da się grać samodzielnie, najwięcej frajdy dostarcza zabawa w co-opie, kiedy to staramy się przetrwać w towarzystwie znajomych.

Team Sonic Racing to gratka dla fanów niebieskiego jeża i przyjaciół. W tej szybkiej, zręcznościowej wyścigówce, gracze mogą rywalizować ze znajomymi podczas szalonych wyścigów. Do wyboru mamy aż 3 rodzaje postaci oraz duży katalog modyfikacji pojazdów, pasujących do różnych stylów gry.

Sony nie zapomniało także o „samotnikach”. Ghostrunner to efektowna gra akcji z elementami platformowymi, osadzona w mrocznym, cyberpunkowym świecie. Podczas starć należy zachować ostrożność, ponieważ zarówno bohater, jak i wrogowie, padają od jednego ciosu.

Warto pamiętać, że marcowa oferta gier będzie aktywna od 1 marca do 4 kwietnia 2022 roku.