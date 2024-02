Technologia Omni-Heat Infinity firmy Columbia Sportswear wspiera historyczny powrót USA na Księżyc

W ramach pierwszego w swoim rodzaju partnerstwa pomiędzy Columbia Sportswear, wiodącą marką w dziedzinie produktów outdoorowych, a Intuitive Machines, firmą zajmującą się eksploracją kosmosu, technologia izolacji termicznej stosowana w odzieży outdoorowej, zostanie wykorzystana na lądowniku księżycowym.

Omni-Heat Infinity, autorska technologia odbijająca ciepło opracowana przez Columbia Sportswear, zostanie wykorzystana podczas zbliżającego się startu lądownika księżycowego Nova-C firmy Intuitive Machines. W symulacjach laboratoryjnych prowadzących do tego startu, naukowcy Intuitive Machines ustalili, że złota metaliczna powłoka Omni-Heat Infinity firmy Columbia pomoże w ochronie lądownika księżycowego przed surowymi temperaturami panującymi w kosmosie, które mogą wahać się od ok. -150° do 120° Celsjusza.

W ramach partnerstwa naukowego ogłoszonego po raz pierwszy w 2021 roku i wspólnego zaangażowania w innowacje i eksplorację kosmosu, Columbia z dumą poddaje swoją technologię Omni-Heat Infinity najbardziej ekstremalnym testom.

Firma Intuitive Machines, wybrana przez NASA do dostarczenia ładunku naukowego na powierzchnię Księżyca za pomocą lądownika księżycowego Nova-C, ma nadzieję, że Stany Zjednoczone, po 50 latach przerwy, powrócą na powierzchnię Księżyca. Start misji księżycowej IM-1 jest zaplanowany na okno startowe, które rozpocznie się nie wcześniej niż 14 lutego 2024 r., a misja będzie transmitowana na żywo w NASA TV i https://www.intuitivemachines.com/im-1.

IM-1 będzie pierwszym z trzech zaplanowanych lądowań Intuitive Machines na Księżycu w ramach inicjatywy NASA Commercial Lunar Payload Services („CLPS”), będącej kluczowym elementem misji eksploracji Księżyca Artemis. Ładunki naukowo-technologiczne wysłane na powierzchnię Księżyca w ramach CLPS przyczynią się do urzeczywistnienia stałej obecności człowieka na powierzchni Srebrnego Globu i jego komercyjnej eksploracji.

Aby uczcić ten historyczny moment, 19 lutego Sphere w Las Vegas zostanie rozświetlone projekcjami Columbii, co ma podkreślić rolę, jaką technologia Omni-Heat Infinity odgrywa w tej ważnej misji.